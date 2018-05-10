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07:00 (мск), источник: СуперОмск

Синоптики спрогнозировали омичам +18 в ближайшее время

Согласно прогнозу омского Гидрометцентра, днем в четверг, 10 мая, в Омской области потеплеет до +13… +18.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 60% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2018

Прохладно будет только по северу региона — до +8. В то же время местами ожидается небольшой и умеренный дождь, по югу — без осадков. Порывы ветра в отдельных районах будут достигать 17 м/с.

11 мая в Омске и Омской области снова похолодает. В ночь на пятницу будет от +2 до +7, днем — от +9 до +14 градусов тепла. Местами снова ожидается небольшой дождь. Западный и северо-западный ветер днем достигнет 7−12 м/с, в отдельных районах он также достигнет до 18 м/с.

12 мая опять немного потеплеет — до +4… +9 ночью и до +12… +17 днем. Ночью и днем может идти небольшой дождь. Юго-западный ветер в отдельных районах снова будет порывистым. Прогноз погоды уточняется.

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