Синоптики спрогнозировали омичам +18 в ближайшее время

Источник: AP 2018

Прохладно будет только по северу региона — до +8. В то же время местами ожидается небольшой и умеренный дождь, по югу — без осадков. Порывы ветра в отдельных районах будут достигать 17 м/с.

11 мая в Омске и Омской области снова похолодает. В ночь на пятницу будет от +2 до +7, днем — от +9 до +14 градусов тепла. Местами снова ожидается небольшой дождь. Западный и северо-западный ветер днем достигнет 7−12 м/с, в отдельных районах он также достигнет до 18 м/с.