Синоптики спрогнозировали омичам +18 в ближайшее время
Согласно прогнозу омского Гидрометцентра, днем в четверг, 10 мая, в Омской области потеплеет до +13… +18.
Согласно прогнозу омского Гидрометцентра, днем в четверг, 10 мая, в Омской области потеплеет до +13… +18.
Прохладно будет только по северу региона — до +8. В то же время местами ожидается небольшой и умеренный дождь, по югу — без осадков. Порывы ветра в отдельных районах будут достигать 17 м/с.
11 мая в Омске и Омской области снова похолодает. В ночь на пятницу будет от +2 до +7, днем — от +9 до +14 градусов тепла. Местами снова ожидается небольшой дождь. Западный и
12 мая опять немного потеплеет — до +4… +9 ночью и до +12… +17 днем. Ночью и днем может идти небольшой дождь.