В Уфе установили «Рекорд Победы» по отжиманиям
Горожане поставили абсолютный рекорд по количеству сделанных отжиманий.
Горожане поставили абсолютный рекорд по количеству сделанных отжиманий.
В рамках Дня Победы в Уфе в очередной раз прошел
Как сообщает сайт городской мэрии, в итоге суммарно было сделано значительно больше требуемого числа. Уфимцы отжались 27 920 и установили абсолютный рекорд акции.
Также говорится, что в «Рекорд Победы» активный вклад внесли практически все возрастные категории граждан: дети, школьники, студенты, взрослые.