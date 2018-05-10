В Уфе установили «Рекорд Победы» по отжиманиям

В рамках Дня Победы в Уфе в очередной раз прошел спортивно-патриотическая акция на количество отжиманий. По задумке организаторов данного мероприятия участники должны были выполнить в сумме 26 663 раза. Именно такое количество дней прошло после окончания Великой Отечественной войны.