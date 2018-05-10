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06:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе установили «Рекорд Победы» по отжиманиям

Горожане поставили абсолютный рекорд по количеству сделанных отжиманий.

Источник: Комсомольская правда

В рамках Дня Победы в Уфе в очередной раз прошел спортивно-патриотическая акция на количество отжиманий. По задумке организаторов данного мероприятия участники должны были выполнить в сумме 26 663 раза. Именно такое количество дней прошло после окончания Великой Отечественной войны.

Как сообщает сайт городской мэрии, в итоге суммарно было сделано значительно больше требуемого числа. Уфимцы отжались 27 920 и установили абсолютный рекорд акции.

Также говорится, что в «Рекорд Победы» активный вклад внесли практически все возрастные категории граждан: дети, школьники, студенты, взрослые.

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