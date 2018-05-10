С понедельника Хабаровск начнут отключать от горячей воды

С 14 мая в Хабаровске стартует сезон гидравлических испытаний на тепловых сетях, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска. На время этих работ в городе поэтапно будет прекращаться подача горячей воды.



Согласно графику испытания будут проходить:



с 14 по 16 мая в зоне ТЭЦ-2 (Кировский район в границах: Амурский бульвар — Джамбула, — ул. Металлистов, -Тихоокеанская — Шевченко — Амурский бульвар, Центральный район в границах: Амурский бульвар, ул. Гоголя, ул. Ленина от пл. Блюхера до Шевченко, Индустриальный район — ул. Калинина от Гамарника до пер. Конечного;



с 20 по 24 мая — в зоне ТЭЦ-1 (Индустриальный район, за исключением потребителей от ул. Оборонной до ул. Ленина, включая Волочаевский городок, частично Железнодорожный район: «Хабаровск-2», ДОС, улицы Аэродромная, Целинная, Костромская, район улиц Геодезическая-Промывочная-Шмаковская, Хабаровский район: села Некрасовка, Ильинка, Ракитное, Дружба);



с 28 мая по 1 июня в зоне ТЭЦ-3 (Краснофлотский район, Центральный район в границах: Амурский бульвар, ул. Ленинградская, Уссурийский бульвар, ул. Пушкина и Мухина, ул. Ленина (нечетная сторона) от Ленинградской до Постышева, Кировский район — в границах Амурского бульвара, Шмидта, Шелеста, Воронежской, Ленинградской. Весь Железнодорожный район, за исключением потребителей по улицам Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2» — они будут обеспечены горячим водоснабжением от Хабаровской ТЭЦ-1.



Напомним, что гидравлические испытания — это обязательная проверка трубопроводов на прочность и плотность. Во время гидравлических испытаний в трубопроводе создается давление, как минимум на 25% превышающее рабочее. Затем давление снижается, после чего специалисты проводят осмотр сети. Так выявляются дефектные участки, которые оперативно локализуются или меняются на новые для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в отопительном периоде.

