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06:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

С понедельника Хабаровск начнут отключать от горячей воды

В городе начнутся опрессовки тепломагистралей.

Источник: Reuters

С 14 мая в Хабаровске стартует сезон гидравлических испытаний на тепловых сетях, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска. На время этих работ в городе поэтапно будет прекращаться подача горячей воды.

Согласно графику испытания будут проходить:

с 14 по 16 мая в зоне ТЭЦ-2 (Кировский район в границах: Амурский бульвар — Джамбула, — ул. Металлистов, -Тихоокеанская — Шевченко — Амурский бульвар, Центральный район в границах: Амурский бульвар, ул. Гоголя, ул. Ленина от пл. Блюхера до Шевченко, Индустриальный район — ул. Калинина от Гамарника до пер. Конечного;

с 20 по 24 мая — в зоне ТЭЦ-1 (Индустриальный район, за исключением потребителей от ул. Оборонной до ул. Ленина, включая Волочаевский городок, частично Железнодорожный район: «Хабаровск-2», ДОС, улицы Аэродромная, Целинная, Костромская, район улиц Геодезическая-Промывочная-Шмаковская, Хабаровский район: села Некрасовка, Ильинка, Ракитное, Дружба);

с 28 мая по 1 июня в зоне ТЭЦ-3 (Краснофлотский район, Центральный район в границах: Амурский бульвар, ул. Ленинградская, Уссурийский бульвар, ул. Пушкина и Мухина, ул. Ленина (нечетная сторона) от Ленинградской до Постышева, Кировский район — в границах Амурского бульвара, Шмидта, Шелеста, Воронежской, Ленинградской. Весь Железнодорожный район, за исключением потребителей по улицам Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2» — они будут обеспечены горячим водоснабжением от Хабаровской ТЭЦ-1.

Напомним, что гидравлические испытания — это обязательная проверка трубопроводов на прочность и плотность. Во время гидравлических испытаний в трубопроводе создается давление, как минимум на 25% превышающее рабочее. Затем давление снижается, после чего специалисты проводят осмотр сети. Так выявляются дефектные участки, которые оперативно локализуются или меняются на новые для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в отопительном периоде.

Во время гидравлических испытаний жителям города необходимо избегать нахождения вблизи охранной зоны теплотрасс, не оставлять автомобили на несанкционированных автостоянках. О появлении неожиданных провалов грунта или выброса воды на поверхность нужно немедленно сообщить в диспетчерскую службу ЕДДС по телефону 004.


Кроме того, в конце мая начнется ремонтная компания на магистральных сетях города, что тоже чревато отключением горячей воды в отдельных домах. — Самые масштабные работы планируются на улице Серышева от улицы Запарина до Истомина. Там энергетики заменят более четырехсот метров трубопровода, — сообщил начальник отдела управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Андрей Ванюков. — Восстановительные работы в конце мая начнутся и на улице Пионерской, а также на участке ТМ-25 от улицы Пушкина до Льва Толстого. После завершения ремонтной компании в сентябре энергетики вновь проведут гидравлические испытания. Всего в этом году планируется восстановить более десяти километров магистральных сетей, стоимость работ оценивается в 659 миллионов рублей.

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