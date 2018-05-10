В акции «Бессмертный полк» приняли участие 21 000 кемеровчан

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в прошлом году в акции приняли участие 20 000 кемеровчан. Жители всех районов города прошли по проспекту Советскому с портретами родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и работавших в тылу. Двухсотметровое знамя Победы открыло торжественный марш. За ним двинулись участники кемеровского областного отделения Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое Братство».