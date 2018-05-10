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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В акции «Бессмертный полк» приняли участие 21 000 кемеровчан

Шествие прошло по проспекту Советскому с 12:00 часов до 15:00 часов.

21 000 кемеровчан прошли по проспекту Советскому в «Бессмертном полку» 9 мая.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в прошлом году в акции приняли участие 20 000 кемеровчан. Жители всех районов города прошли по проспекту Советскому с портретами родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и работавших в тылу. Двухсотметровое знамя Победы открыло торжественный марш. За ним двинулись участники кемеровского областного отделения Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое Братство».

В акции «Бессмертный полк» также приняли участие энергетики «Сибирской генерирующей компании», сотрудники Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги, бойцы Росгвардии, педагоги и ученики кемеровских образовательных учреждений, артисты Кемеровского областного театра драмы им. Луначарского и все, кто желал увековечить память тех, кто добыл Победу в мае 1945 г.

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