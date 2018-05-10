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06:56 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге перекроют улицы из-за соревнования полицейских

В ближайшую субботу 12 мая в Екатеринбурге пройдет 38-я легкоатлетическая эстафета личного состава городского УМВД, сообщается в постановлении горадминистрации.

Мероприятие стартует в 10:00 и продлится до полудня.

В связи с этим будет закрыто движение транспорта по улице Бориса Ельцина, а также по 8 Марта между Ельцина и проспектом Ленина.

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