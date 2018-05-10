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10:38 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Трамваи без турникетов запустят еще на четырех маршрутах

Бестурникетный режим оплаты проезда делает посадку более быстрой и удобной, пассажиры экономят до 15 минут в пути. Турникеты демонтировали уже на 27 трамвайных и 80 автобусных маршрутах.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 12 мая на бестурникетный режим работы перейдут трамваи еще четырех маршрутов, проходящих на северо-востоке, востоке и в центре столицы. Пассажиры смогут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне.

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«Мы продолжаем распространять бестурникетную систему оплаты проезда на городском транспорте. На такой режим перейдут трамваи Б, № 25, 40 и 43. Пассажирами этих маршрутов ежедневно становятся больше 32 тысяч человек», — рассказал первый заместитель генерального директора Мосгортранса Борис Ткачук.

Посадка в автобусы и трамваи без турникетов более быстрая и удобная. Благодаря такому режиму работы транспорта пассажиры экономят от пяти до 15 минут в пути.

В бестурникетном транспорте действует усиленный контроль.

Как уточнил Борис Ткачук, запуск бестурникетной системы оплаты на трамвайных маршрутах повысил их востребованность у москвичей и гостей столицы. Пассажиропоток на таком транспорте после снятия турникетов вырос почти на восемь процентов.

С 1 января на бестурникетный режим работы перешли 72 маршрута. Сегодня в таком режиме работает транспорт на 27 трамвайных маршрутах и 80 самых востребованных автобусных направлениях.

Маршруты, которые начнут работать в бестурникетном режиме с 12 мая:

— Б «Курский вокзал» — «Сокольническая Застава»;.

— № 25 «Останкино» — «Сокольническая Застава»;.

— № 40 «Октябрьское трамвайное депо» — «Станция Угрешская»;.

— № 43 «Станция Угрешская» — «Метро “Семеновская”».

Полный список направлений, где можно входить во все двери, размещен на сайте Мосгортранса.

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