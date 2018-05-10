Сергей Цивилев принял участие в шествии «Бессмертного полка»

Врио губернатора Кемеровской области поделился воспоминаниями о своем родственнике: «Дедушка давно ушел из жизни. Я его помню, мне было 11 лет всего. Я помню, как он со мной разговаривал, что он мне рассказывал. Я помню, как он рассказывал о войне, как они преодолевали все трудности во время войны, после войны. Бабушка осталась с маленькими детьми, они трудились под лозунгом “все для фронта, все для Победы”. Дедушка вернулся с фронта в 1943-м. Он был сапером, сильно пострадал при взрыве. Вернулся с поврежденными руками, с поврежденными легкими. Но нашел в себе силы и выучился тому, что мог делать, он стал бухгалтером».