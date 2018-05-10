Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Как растит детей мама-педиатр: личный опыт
В Москве построят горнолыжный курорт
«Другой человек»: Елена Темникова кардинально сменила имидж
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
В Сети показали кадры оставленной истребителем спутной струи
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Сергей Цивилев принял участие в шествии «Бессмертного полка»

Общественная акция прошла во всех городах и районах Кузбасса.

Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев с портретом деда прошел в «Бессмертном полку».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, по предварительным подсчетам в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 139 000 кузбассовцев по всему региону. Глава Кузбасса прошел в «Бессмертном полку» с портретом деда, Цивилева Семена Ивановича. Дед Сергея Цивилева был сапером, принимал участие в боях под Ржевом, вернулся с войны с медалью «За отвагу».

Врио губернатора Кемеровской области поделился воспоминаниями о своем родственнике: «Дедушка давно ушел из жизни. Я его помню, мне было 11 лет всего. Я помню, как он со мной разговаривал, что он мне рассказывал. Я помню, как он рассказывал о войне, как они преодолевали все трудности во время войны, после войны. Бабушка осталась с маленькими детьми, они трудились под лозунгом “все для фронта, все для Победы”. Дедушка вернулся с фронта в 1943-м. Он был сапером, сильно пострадал при взрыве. Вернулся с поврежденными руками, с поврежденными легкими. Но нашел в себе силы и выучился тому, что мог делать, он стал бухгалтером».

Не шашлыком единым. Что еще можно приготовить на мангале
Ракетным ударом Израиля уничтожена сирийская РЛС
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
В акции «Бессмертный полк» участвовали более десяти млн россиян
МИД России отреагировал на новые американские санкции
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
В ГД оценили идею продлить полномочия президента до трех сроков
Тонны шоколада затопили дорогу после аварии в Польше
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира Чехи станут первым серьезным соперником команды Ильи Воробьева на турнире
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь