Ушел из жизни автор дизайна национальной валюты Тимур Сулейменов
Это случилось в четверг, 10 мая.
Это случилось в четверг, 10 мая.
Сулейменов Тимур Бимашевич — заслуженный деятель искусств Республики Казахстан, президент Союза дизайнеров Казахстана.
Тимур Сулейменов окончил Ленинградский
Участвовал в разработке проектов реконструкции и благоустройства проспектов Абая и Достык. Автор мемориального комплекса «Героям Черкасской обороны» в Алматинской области; инициатор комплексной государственной
Автор памятников «Рассвет свободы» в Алматы и «Абай» на Чистых прудах в Москве.
Заслуженный деятель искусств Казахстана, академик Международной Академии искусств, почетный архитектор РК. Награжден орденом «Парасат».