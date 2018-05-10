Ушел из жизни автор дизайна национальной валюты Тимур Сулейменов

Сулейменов Тимур Бимашевич — заслуженный деятель искусств Республики Казахстан, президент Союза дизайнеров Казахстана.

Тимур Сулейменов окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (1965), КазПТИ им. Ленина (1970). Работал архитектором проектного института «Казгорстройпроект», главным архитектором Калининского района г. Алматы (1965−1968); руководителем группы архитекторов института «Алма-Атагипрогор». В 1968—1982 годах — главный архитектор института «Казгорстройпроект». В 1982—1987 годах — главный художник Художественного фонда Казахстана, руководитель мастерской дизайна городской среды. Организатор и руководитель с 1987 года Союза дизайнеров Казахстана.

Участвовал в разработке проектов реконструкции и благоустройства проспектов Абая и Достык. Автор мемориального комплекса «Героям Черкасской обороны» в Алматинской области; инициатор комплексной государственной дизайн-программы «Государственный стиль РК», руководил группами по разработке дизайна национальной валюты, проектированию символики, одежды Республиканской гвардии.

Автор памятников «Рассвет свободы» в Алматы и «Абай» на Чистых прудах в Москве.