Какие травмы чаще всего получают казахстанцы весной

Источник: Zakon.kz

К весеннему периоду медики и страховщики относятся с опаской, поскольку это время начала дачного сезона, весенних уборок, активного отдыха на воздухе. В эту пору фиксируется сезонный рост обращений в больницы Казахстана с травмами, полученными теми, кто поймал «синдром золушки», вспомнил, что когда-то умел кататься на велосипеде или решил совершить восхождение на гору, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ИАЦ «Kompetenz».

Как отмечается, самыми распространенными травмами в весенне-летний период и у взрослых, и у детей, исключая банальные ссадины и ушибы, являются переломы лучевой кости и различные травмы кисти. В основном это связано с неудачными падениями, у детей — с велосипедов, скейтбордов или катания роликов, у взрослых — со стремянки во время ремонта или уборки.

Согласно статистике, около 50% всех травм у застрахованных приходится на переломы, ушибы и растяжения.

На втором месте по «популярности» — всевозможные раны и порезы, занимающие примерно 25% в общем количестве несчастных случаев с застрахованными дачниками и любителями активного времяпрепровождения на природе. Такие безобидные виды деятельности, как, например, походы в лес и велосипедные прогулки на самом деле могут оказаться довольно травмоопасными. Достаточно серьезными последствиями может обернуться и несоблюдение техники безопасности при работе с газонокосилками, бензопилами и прочими инструментами во время сельскохозяйственных и ремонтных работ. Более половины всех полученных травм, приходится на ноги (48,2%), чуть реже травмируются руки (22,6%).

На третьем месте по частоте обращений у отдыхающих за городом и решившихся заняться ремонтом — ожоги. На них приходится примерно 15% несчастных случаев с застрахованными. Походы в баню, использование газовых горелок, плит, барбекю и иных электроприборов — все эти виды деятельности являются потенциальными источниками серьезных ожогов считают специалисты.

Еще около 5% обращений застрахованных в весенние праздники связаны с неприятными последствиями укусов насекомых, которые иногда вызывают серьезные воспалительные и аллергические реакции.