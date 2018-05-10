Красноярские ученые прогнозируют давку во время Универсиады-2019
Исследователи разработали сценарии штатного и аварийного выхода людей со стадионов.
Исследователи разработали сценарии штатного и аварийного выхода людей со стадионов.
Красноярские ученые СО РАН придумали, как бороться с давкой на стадионах во время Чемпионата мира по футболу-2018 и зимней Универсиады-2019.
В своей работе исследователи использовали компьютерные модели и алгоритмы анализа поведения людей в различных ситуациях.
Сначала ученые создали 3D модели всех объектов спортивных игр, затем рассчитали время, которое потребуется для выхода или эвакуации людей. Благодаря их расчетам удалось изменить проект комплекса «Радуга» — вместо одной лестницы к чаше стадиона будет две.
«Чтобы снизить опасность скопления людей необходимо провести обучение и отрепетировать поэтапный выход с персоналом и волонтерами. Такая схема обеспечит безопасное и комфортное перемещение людей по территории», — рассказали ученые.
«Важно правильно организовать пешеходные потоки и спланировать пути эвакуации при проектировании объекта. В противном случае слабые места здания и прилегающей территории, выраженные в продолжительных скоплениях людей в узких местах, будут обнаружены в критический момент — при полной загрузке объекта, в экстренной ситуации. Проверять эффективность предлагаемых мер нужно не на людях, а с помощью компьютерного моделирования», — сказала кандидат
Ученые напомнили, что скопление большого количества людей в тесном пространстве часто приводит к трагедиям. Так, в октябре 1982 года в конце футбольного матча на стадионе «Лужники» в Москве