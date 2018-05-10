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09:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские ученые прогнозируют давку во время Универсиады-2019

Исследователи разработали сценарии штатного и аварийного выхода людей со стадионов.

Красноярские ученые СО РАН придумали, как бороться с давкой на стадионах во время Чемпионата мира по футболу-2018 и зимней Универсиады-2019.

В своей работе исследователи использовали компьютерные модели и алгоритмы анализа поведения людей в различных ситуациях.

Сначала ученые создали 3D модели всех объектов спортивных игр, затем рассчитали время, которое потребуется для выхода или эвакуации людей. Благодаря их расчетам удалось изменить проект комплекса «Радуга» — вместо одной лестницы к чаше стадиона будет две.

«Чтобы снизить опасность скопления людей необходимо провести обучение и отрепетировать поэтапный выход с персоналом и волонтерами. Такая схема обеспечит безопасное и комфортное перемещение людей по территории», — рассказали ученые.

Исследователи также применили технологию моделирования во время строительства стадионов Зенит", «Спартак», «Казань Арена» и «Фишт», принимавших Кубок конфедерации ФИФА.

«Важно правильно организовать пешеходные потоки и спланировать пути эвакуации при проектировании объекта. В противном случае слабые места здания и прилегающей территории, выраженные в продолжительных скоплениях людей в узких местах, будут обнаружены в критический момент — при полной загрузке объекта, в экстренной ситуации. Проверять эффективность предлагаемых мер нужно не на людях, а с помощью компьютерного моделирования», — сказала кандидат физико-математических наук Института вычислительного моделирования ФИЦ КНЦ СО РАН Екатерина Кирик.

Ученые напомнили, что скопление большого количества людей в тесном пространстве часто приводит к трагедиям. Так, в октябре 1982 года в конце футбольного матча на стадионе «Лужники» в Москве из-за давки погибли более 60 болельщиков. В марте того же года в Красноярске на центральном стадионе при выходе людей со стадиона после открытия Спартакиады РСФСР погибли несколько человек и пострадали более сотни зрителей.

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