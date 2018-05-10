Реки в Иркутской области вскрылись без ЧС

Об этом 10 мая 2018 года сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Вовремя был распилен и зачернён лёд на реках, где могли быть заторы. За ледоходом наблюдали круглосуточно.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС по Иркутской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) Валерия Шанца, лёд взрывали на реках в Тайшетском и Катангском районах для предотвращения подтопления населённых пунктов.

Аэровизуальная разведка затороопасных участков по рекам Нижняя Тунгуска и Непа показал, что на реках открытая вода. Оперативные группы МЧС, спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы успешно завершили работу в Тайшетском, Усть-Кутском, Чунском, Качугском, Жигаловском, Киренском и Катангском районах.