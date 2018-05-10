Реки в Иркутской области вскрылись без ЧС
Реки Иркутской области вскрылись, паводковая обстановка стабильная, угрозы подтопления населённых пунктов нет.
Реки Иркутской области вскрылись, паводковая обстановка стабильная, угрозы подтопления населённых пунктов нет.
Об этом 10 мая 2018 года сообщает
По словам заместителя начальника ГУ МЧС по Иркутской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) Валерия Шанца, лёд взрывали на реках в Тайшетском и Катангском районах для предотвращения подтопления населённых пунктов.
Аэровизуальная разведка затороопасных участков по рекам Нижняя Тунгуска и Непа показал, что на реках открытая вода. Оперативные группы МЧС, спасатели Байкальского
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реках наблюдается преимущественно понижение уровня воды.