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09:00 (мск), источник: VLADNEWS

Обществознание стало любимым предметом выпускников Владивостока

Одиннадцатиклассники готовятся к ЕГЭ.

Источник: VLADNEWS

Выпускники Владивостока готовятся к выпускным экзаменам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Для сдачи ЕГЭ в этом году подготовлено 18 пунктов. В аудиториях, в которых будет проходить сдача ЕГЭ, установят камеры видеонаблюдения. Обязательно наличие металлодетекторов на входе в пункт сдачи экзамена. Специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи оборудованы кабинеты для сдачи ЕГЭ по английскому языку.

Сдавать экзамены предстоит 2545 выпускникам. Все одиннадцатиклассники будут сдавать два обязательных экзамена по русскому языку и математике. Еще 9 предметов предлагаются ребятам на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает обществознание. Эту дисциплину выбрали 1585 школьника, что составило 62% от общего их количества. На втором месте среди предметов, чаще всего выбираемых старшеклассниками для сдачи, физика, которую пожелали сдавать 737 (29%) учеников. На третьем месте история. Ее выбрали 659 (25,9%) человек. На четвертом английский язык. Самой невостребованной стала география.

В день проведения экзамена в аудиториях могут присутствовать представители средств массовой информации и аккредитованные общественные наблюдатели. Управлением по работе с муниципальными образовательными учреждениями администрации Владивостока проведены семинары для людей, желающих стать общественными наблюдателями. Традиционно проведен ряд общегородских родительских и ученических собраний по вопросам подготовки к ЕГЭ.

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