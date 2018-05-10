Обществознание стало любимым предметом выпускников Владивостока
Одиннадцатиклассники готовятся к ЕГЭ.
Одиннадцатиклассники готовятся к ЕГЭ.
Выпускники Владивостока готовятся к выпускным экзаменам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
Для сдачи ЕГЭ в этом году подготовлено 18 пунктов. В аудиториях, в которых будет проходить сдача ЕГЭ, установят камеры видеонаблюдения. Обязательно наличие металлодетекторов на входе в пункт сдачи экзамена. Специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи оборудованы кабинеты для сдачи ЕГЭ по английскому языку.
В день проведения экзамена в аудиториях могут присутствовать представители средств массовой информации и аккредитованные общественные наблюдатели. Управлением по работе с муниципальными образовательными учреждениями администрации Владивостока проведены семинары для людей, желающих стать общественными наблюдателями. Традиционно проведен ряд общегородских родительских и ученических собраний по вопросам подготовки к ЕГЭ.