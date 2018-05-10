Обществознание стало любимым предметом выпускников Владивостока

Для сдачи ЕГЭ в этом году подготовлено 18 пунктов. В аудиториях, в которых будет проходить сдача ЕГЭ, установят камеры видеонаблюдения. Обязательно наличие металлодетекторов на входе в пункт сдачи экзамена. Специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи оборудованы кабинеты для сдачи ЕГЭ по английскому языку.

Сдавать экзамены предстоит 2545 выпускникам. Все одиннадцатиклассники будут сдавать два обязательных экзамена по русскому языку и математике. Еще 9 предметов предлагаются ребятам на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает обществознание. Эту дисциплину выбрали 1585 школьника, что составило 62% от общего их количества. На втором месте среди предметов, чаще всего выбираемых старшеклассниками для сдачи, физика, которую пожелали сдавать 737 (29%) учеников. На третьем месте история. Ее выбрали 659 (25,9%) человек. На четвертом английский язык. Самой невостребованной стала география.