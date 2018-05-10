В Красноярске пройдет краевая ярмарка «День садовода»

19 мая, с 10:00 до 18:00, на Театральной площади Красноярска пройдет краевая выставка-ярмарка «День садовода». Мероприятие такого формата и масштаба впервые организовано министерством сельского хозяйства и торговли края при содействии администрации города. Участие в нем примут представители растениеводческих питомников и клубов цветоводов, а также садоводы-любители города Красноярска и Красноярского края.

«Данное мероприятие позволит решить такие актуальные задачи, как предоставление возможности краевым питомникам, садоводческим и огородническим объединениям реализовать свою продукцию на специализированной площадке с выделенными бесплатными торговыми местами и удовлетворение потребности населения в качественном районированном посадочном материале. Чтобы данные задачи решались в системе, мы планируем проводить подобные выставки-ярмарки регулярно. Весеннее же мероприятие “День садовода”, уверен, станет традиционным и любимым нашими садоводами», — сообщил заместитель председателя Правительства края — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

В большом ассортименте на выставке-ярмарке представят продукцию, выращенную на дачных и садовых участках, рассаду, саженцы декоративных, плодово-ягодных кустарников и многолетних растений, ремесленные изделия, выполненные из природных материалов.

Подать заявку на участие в выставке-ярмарке можно, обратившись в отдел развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства министерства по телефону: 8 (391) 211−12−72 .