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08:51 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске пройдет краевая ярмарка «День садовода»

Местные дачники и садоводы представят на выставке рассаду, саженцы декоративных, плодово-ягодных кустарников и многолетних растений.

19 мая, с 10:00 до 18:00, на Театральной площади Красноярска пройдет краевая выставка-ярмарка «День садовода». Мероприятие такого формата и масштаба впервые организовано министерством сельского хозяйства и торговли края при содействии администрации города. Участие в нем примут представители растениеводческих питомников и клубов цветоводов, а также садоводы-любители города Красноярска и Красноярского края.

«Данное мероприятие позволит решить такие актуальные задачи, как предоставление возможности краевым питомникам, садоводческим и огородническим объединениям реализовать свою продукцию на специализированной площадке с выделенными бесплатными торговыми местами и удовлетворение потребности населения в качественном районированном посадочном материале. Чтобы данные задачи решались в системе, мы планируем проводить подобные выставки-ярмарки регулярно. Весеннее же мероприятие “День садовода”, уверен, станет традиционным и любимым нашими садоводами», — сообщил заместитель председателя Правительства края — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

В большом ассортименте на выставке-ярмарке представят продукцию, выращенную на дачных и садовых участках, рассаду, саженцы декоративных, плодово-ягодных кустарников и многолетних растений, ремесленные изделия, выполненные из природных материалов.

Подать заявку на участие в выставке-ярмарке можно, обратившись в отдел развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства министерства по телефону: 8 (391) 211−12−72.

В 2016 году в министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края создан отдел развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Это структурное подразделение активно реализует в регионе мероприятия господдержки. Благодаря созданию отдела решение не только дачных, но и других вопросов, связанных с деятельностью садоводческих некоммерческих товариществ, приобрело системный характер.

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