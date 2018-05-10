В Красноярске пройдет краевая ярмарка «День садовода»
Местные дачники и садоводы представят на выставке рассаду, саженцы декоративных,
Местные дачники и садоводы представят на выставке рассаду, саженцы декоративных,
19 мая, с 10:00 до 18:00, на Театральной площади Красноярска пройдет краевая
«Данное мероприятие позволит решить такие актуальные задачи, как предоставление возможности краевым питомникам, садоводческим и огородническим объединениям реализовать свою продукцию на специализированной площадке с выделенными бесплатными торговыми местами и удовлетворение потребности населения в качественном районированном посадочном материале. Чтобы данные задачи решались в системе, мы планируем проводить подобные
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В 2016 году в министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края создан отдел развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Это структурное подразделение активно реализует в регионе мероприятия господдержки. Благодаря созданию отдела решение не только дачных, но и других вопросов, связанных с деятельностью садоводческих некоммерческих товариществ, приобрело системный характер.