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08:50 (мск), источник: Newslab.ru

Игрушка против «зацикленности на себе»: Василий Слонов изобрел новую русскую матрешку

Художник Василий Слонов презентовал свое очередное творение — новую русскую игрушку «Ватный медведь». На этот раз художник посвятил творение Великой Отечественной Войне и произведению Виктора Астафьева «Прокляты и убиты».

Несколько медведей-инвалидов с костылями, деревянными ногами и каталками автор объединил в проект «Сверх Русская Идентика». Ватные игрушки в фуфайках и орденах по задумке художника будут формировать реалистическое отношение к войне у современников, лечить «зацикленность на себе и прокрастинацию у детей». Василий Слонов трудился над проектом пять лет.

На презентации своего предыдущего медведя из черновиков писателей Василий заявил, что новая русская игрушка побьёт матрешку по «термоядерности культурной мощи».

В проект войдут не только медведи в телогрейках и с костылями, но и олимпийские рабоче-крестьянские мишки.

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