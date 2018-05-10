Игрушка против «зацикленности на себе»: Василий Слонов изобрел новую русскую матрешку

Несколько медведей-инвалидов с костылями, деревянными ногами и каталками автор объединил в проект «Сверх Русская Идентика». Ватные игрушки в фуфайках и орденах по задумке художника будут формировать реалистическое отношение к войне у современников, лечить «зацикленность на себе и прокрастинацию у детей». Василий Слонов трудился над проектом пять лет.