В Красноярске перекрывают четыре улицы

Источник: НИА Красноярск

В 9 утра ограничили движение на улице Горького. Теперь машины не смогут проехать по четной стороне на участках от Карла Маркса до дома по адресу Горького, 19 и от Бограда до Горького, 19. Это связано с реставрацией «Исторического квартала». Дорога будет перекрыта больше полутора лет — до 31 декабря 2019 года.

Сегодня в 23.00 движение на улице Декабристов станет односторонним. До 30 ноября этого года автомобили смогут проехать только от Бограда до Дубровинского. Движение ограничат из-за ремонта дорог в центре города.

Также из-за ремонта дорог с 9.00 закрыта улица Парижской Коммуны на участке от Мира до Ленина. Ее перекроют ненадолго — до 23.00 15 мая.