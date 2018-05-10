В Красноярске перекрывают четыре улицы
Сегодня, 10 мая, в Красноярске перекроют сразу четыре улицы. Об этом сообщают в
Сегодня, 10 мая, в Красноярске перекроют сразу четыре улицы. Об этом сообщают в
В 9 утра ограничили движение на улице Горького. Теперь машины не смогут проехать по четной стороне на участках от Карла Маркса до дома по адресу Горького, 19 и от Бограда до Горького, 19. Это связано с реставрацией «Исторического квартала». Дорога будет перекрыта больше полутора лет — до 31 декабря 2019 года.
Сегодня в 23.00 движение на улице Декабристов станет односторонним. До 30 ноября этого года автомобили смогут проехать только от Бограда до Дубровинского. Движение ограничат
Также
С 9.00 частично ограничили движение на Свердловской. Машинам нельзя будет проехать по крайней левой полосе под путепроводом развязки Николаевского моста на правом берегу. Ограничения будут действовать две недели — до 20.00 24 мая.