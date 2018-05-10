На острове Ольхон остался последний ветеран Великой Отечественной войны
На байкальском острове Ольхон живёт последний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Копылов.
На байкальском острове Ольхон живёт последний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Копылов.
Как 8 мая 2018 года сообщает портал «Такие дела», ему исполнилось 96 лет.
Ветеран живёт один в Харанцах, перебираться к родным в посёлок Еланцы, центр Ольхонского района, не хочет. У него на острове свой дом и хозяйство — огород, четыре коровы, собака.
Родился Алексей Копылов в деревне Куреть в этом же районе, закончил девять классов и остался работать в местном колхозе, где выращивали лошадей. И вместе с табуном в сто голов, истребованном на нужды Красной армии, он поехал в июне 1941 года в Иркутск. После того, как выучился на радиста в Чите, его прикрепили к Первой воздушной армии. Алексей Копылов участвовал во взятии Кёнигсберга, нынешнего Калининграда, победу встретил в Либаве, нынешней латвийской Лиепае. После войны два года служил в Белоруссии, в 1947 году вернулся домой, но только уже — на остров Ольхон. Там работал в колхозе, женился, в семье было шестеро детей.