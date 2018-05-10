На острове Ольхон остался последний ветеран Великой Отечественной войны

Родился Алексей Копылов в деревне Куреть в этом же районе, закончил девять классов и остался работать в местном колхозе, где выращивали лошадей. И вместе с табуном в сто голов, истребованном на нужды Красной армии, он поехал в июне 1941 года в Иркутск. После того, как выучился на радиста в Чите, его прикрепили к Первой воздушной армии. Алексей Копылов участвовал во взятии Кёнигсберга, нынешнего Калининграда, победу встретил в Либаве, нынешней латвийской Лиепае. После войны два года служил в Белоруссии, в 1947 году вернулся домой, но только уже — на остров Ольхон. Там работал в колхозе, женился, в семье было шестеро детей.