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08:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

На острове Ольхон остался последний ветеран Великой Отечественной войны

На байкальском острове Ольхон живёт последний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Копылов.

Как 8 мая 2018 года сообщает портал «Такие дела», ему исполнилось 96 лет.

Ветеран живёт один в Харанцах, перебираться к родным в посёлок Еланцы, центр Ольхонского района, не хочет. У него на острове свой дом и хозяйство — огород, четыре коровы, собака.

Родился Алексей Копылов в деревне Куреть в этом же районе, закончил девять классов и остался работать в местном колхозе, где выращивали лошадей. И вместе с табуном в сто голов, истребованном на нужды Красной армии, он поехал в июне 1941 года в Иркутск. После того, как выучился на радиста в Чите, его прикрепили к Первой воздушной армии. Алексей Копылов участвовал во взятии Кёнигсберга, нынешнего Калининграда, победу встретил в Либаве, нынешней латвийской Лиепае. После войны два года служил в Белоруссии, в 1947 году вернулся домой, но только уже — на остров Ольхон. Там работал в колхозе, женился, в семье было шестеро детей.

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