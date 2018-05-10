На Южном Урале танк Т-34, изъятый у контрабандистов, стал музейным экспонатом

Как уже сообщало Накануне.RU, летом 2015 года южно-уральскими контрразведчиками совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу среднего танка «Т-34−85» 1945 года выпуска. Коллекционер оформил договор продажи танка за 230 тыс. евро в Казахстан. Однако разрешения на вывоз из России культурных ценностей делать не стал, чтобы не платить крупную сумму таможенной пошлины.