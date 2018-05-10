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08:36 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале танк Т-34, изъятый у контрабандистов, стал музейным экспонатом

Верхнему Уфалею передали танк Т-34, изъятый в 2015 году областным управлением ФСБ у контрабандистов, которые пытались вывезти боевую машину в Казахстан, сообщает газета «Уфалейский рабочий».

Как уже сообщало Накануне.RU, летом 2015 года южно-уральскими контрразведчиками совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу среднего танка «Т-34−85» 1945 года выпуска. Коллекционер оформил договор продажи танка за 230 тыс. евро в Казахстан. Однако разрешения на вывоз из России культурных ценностей делать не стал, чтобы не платить крупную сумму таможенной пошлины.

Танк был выпущен в 1945 году в Нижнем Тагиле.

Т-34 признан культурной ценностью России. На него претендовали музеи нескольких уральских городов, однако в итоге было принято решение о передаче техники историко-краеведческому музею Верхнего Уфалея. В настоящий момент танк демилитаризован.

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