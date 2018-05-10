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08:51 (мск), источник: Om1.ru

В Омской крепости «сердце города» зажгли от Вечного огня (фоторепортаж)

Правда, акция была символической: в реальности сердце не горело, внутри него лишь теплился небольшой огонек.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Одним из центральных мест празднования Дня Победы в городе, по замыслу мэрии, стала Омская крепость. В историко-культурном комплексе мероприятия стартовали около 13:00 и продолжались до позднего вечера.

Гостям там традиционно предлагали пострелять из пушки и из лука (в крепости размещается военно-исторический клуб «Кованая рать»), поесть солдатской каши, пройти квест и поучаствовать в мастер-классах.

На сцене весь день без перерыва шел концерт.

При этом слишком многолюдным праздник назвать было нельзя. Большей частью в крепость заглядывали люди, прогуливающиеся по набережной.

Также на площадке проходила акция «Формула мира» — желающим предлагалось написать на специальных бланках воззвания к миру, которые затем намереваются передать в Организацию объединенных наций.

Сердце, которое предполагалось зажечь от Вечного огня, пользовалось спросом в качестве фотозоны.

Источник: Om1.ru

Одно из самых ярких событий анонсировалось на вечер. В крепость из парка Победы должны были автопробегом доставить «факел мира», зажженный от Вечного огня. С его помощью собирались зажечь арт-объект в форме сердца, символизирующий сердца всех омичей.

Однако акция оказалась скорее официальной, чем художественной. В 20:30 на площадку прибыли ретроавтомобили, в которых ехали волонтеры-факелоносцы, сопровождающие официальную делегацию. В ее состав входили директор Омского кадетского корпуса Николай Кравченко, кадеты и представители общественных организаций города. С ними был тот самый «факел мира».

Волонтеры пронесли факел по площади и поднялись на сцену, где была зачитана «декларация о мире», адресованная ООН. Автор текста — омский поэт Сергей Денисенко. В документе говорилось о необходимости сохранить мир во всем мире.

Затем делегация прошествовала к большому сердцу, служевшему весь день фотозоной для прогуливающихся. Участники выстроились возле него в своего рода почетный караул и простояли с факелом несколько минут, а затем удалились. Технически сердце не зажигалось от Вечного огня, но внутри него светился маленький огонек, который стал заметен, когда стемнело.

Как пояснили в департаменте культуры, смысл акции — не зажигать «сердце города», а символически наполнить его теплом от Вечного огня.

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