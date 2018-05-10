В Свердловской области выросло число бедняков

Источник: РИА "Новости"

Орган статистики подвел итоги 2017 года.

Как следует из отчета, в 2016 году в регионе насчитывалось 436 тыс. бедняков, а в прошлом — уже 440,5 тыс. Их процент от общей численности населения вырос с 10,1 до 10,2.

Вместе с тем, Свердлстат свидетельствует, что в прошлом году снизилась доля людей со среднедушевым денежным доходом от 7 до 19 тыс. в месяц. При этом выросло число жителей региона, зарабатывающих от 27 тыс. и выше. Правда, динамика составляет доли процента.

По информации свердловского минсоцполитики, на 1 мая 2018 года государственную социальную помощь в виде ежемесячного пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам получает 91 539 жителей региона. Дополнительно 204 211 детей получают пособие по малообеспеченности.