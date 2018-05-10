Екатеринбуржцам назвали район с самой чистой водой
Специалисты «Водоканала» исследуют ежедневно более 2,5 тыс. проб на качество воды в Екатеринбурге. В апреле самая чистая вода оказалась в Кировском районе, сообщили Накануне.RU в
Специалисты «Водоканала» исследуют ежедневно более 2,5 тыс. проб на качество воды в Екатеринбурге. В апреле самая чистая вода оказалась в Кировском районе, сообщили Накануне.RU в
По данным «Водоканала», в апреле в Кировском районе было зафиксировано рекордно низкое значение показателя «цветность» — 7,92 град при нормативе 20,00 град. Кроме того, мутность воды оказалась ниже уровня определяемости.
Чкаловский район Екатеринбурга отличился самым низким показателем железа — при нормативе 0,3 мг на литр здесь зафиксировано 0,071 мг на литр. Специалисты также определили, что в Орджоникидзевском районе самое низкое значение показателя «марганец» — при допустимом значении 0,5 мг на литр — 0,085 мг на литр.