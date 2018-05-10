Челябинцы возмущены горячими батареями в квартирах

Горожане жалуются на жару в челябинских квартирах.

«Почему до сих пор не отключили отопление? Горадминистрация во всех смыслах наваривается на нас. А мы страдаем не только рублем, но платимся за жару здоровьем. То на сквозняке продует, то из-за жары отдышка появляется, учащаются приступы астмы», — возмущаются пользователи соцсетей.

В пресс-службе горадминистрации нам пояснили, что официального распоряжения об окончании отопительного сезона — 2018 году еще нет.

«На традиционном аппаратном совещании в понедельник присутствовал директор МУП ЧГТС Лобанов, который прокомментировал ситуацию. Он заявил, что до 7 мая среднесуточная температура в Челябинске не превышала +8 градусов, которые необходимы для принятия решения о прекращении отопительного сезона. Как всем известно, среднесуточная температура не ниже +8 градусов должна продержаться минимум 5 дней. Замеры ведутся с 7 числа и вполне вероятно, что завтра будет принято соответствующее решение», сообщили корреспонденту «АиФ-Челябинск» в пресс-службе администрации Челябинска.