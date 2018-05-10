В Уфе вололазы и дайверы очистят дно Солдатского озера

Это первое запланированное экомеропрятие в рамках Всероссийской акции МЧС России «Чистый берег» в этом году. Акция продлится с 11 по 30 мая. К наведению и поддержанию санитарного порядка на берегах водоемов будут привлечены пожарно-спасательные, аварийно-спасательные подразделения республиканского МЧС, общественные, волонтерские, студенческие и ветеранские организации, активные граждане, а также студенты и школьники 10−11 классов.