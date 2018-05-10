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09:06 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе вололазы и дайверы очистят дно Солдатского озера

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В пятницу, 11 мая, водолазы Поисково-спасательного отряда Уфы совместно с дайверами столичной школы дайвинга очистят дно озера Солдатского в уфимском парке им. И. Якутова.

Источник: Башинформ

Это первое запланированное экомеропрятие в рамках Всероссийской акции МЧС России «Чистый берег» в этом году. Акция продлится с 11 по 30 мая. К наведению и поддержанию санитарного порядка на берегах водоемов будут привлечены пожарно-спасательные, аварийно-спасательные подразделения республиканского МЧС, общественные, волонтерские, студенческие и ветеранские организации, активные граждане, а также студенты и школьники 10−11 классов.

В прошлом году в акции было очищено 347 водоемов протяженностью береговой линии 253309 метров.

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