В Уфе вололазы и дайверы очистят дно Солдатского озера
УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В пятницу, 11 мая, водолазы
УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В пятницу, 11 мая, водолазы
Это первое запланированное экомеропрятие в рамках Всероссийской акции МЧС России «Чистый берег» в этом году. Акция продлится с 11 по 30 мая. К наведению и поддержанию санитарного порядка на берегах водоемов будут привлечены
В прошлом году в акции было очищено 347 водоемов протяженностью береговой линии 253309 метров.