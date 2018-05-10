В Самаре скоро начнется третий этап реконструкции парка Металлургов

Источник: AP 2018

В Самаре выполнены два этапа ремонта парка Металлургов (50 лет Октября). В парке уложили плитку на дорожки, отремонтировали лебяжий домик, установили туалеты, обновили танцплощадку.

В текущем году там начнется третий этап ремонта.

«В него входит большое количество работ, в том числе благоустройство площадки аттракционов, ремонт автодрома, ремонт в районе конюшни и т. д. », — рассказал глава департамента физической культуры и спорта города Виктор Анисатов.