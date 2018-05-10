В Самаре скоро начнется третий этап реконструкции парка Металлургов
Планируется благоустройство площадки аттракционов, ремонт автодрома.
Планируется благоустройство площадки аттракционов, ремонт автодрома.
В Самаре выполнены два этапа ремонта парка Металлургов (50 лет Октября). В парке уложили плитку на дорожки, отремонтировали лебяжий домик, установили туалеты, обновили танцплощадку.
В текущем году там начнется третий этап ремонта.
«В него входит большое количество работ, в том числе благоустройство площадки аттракционов, ремонт автодрома, ремонт в районе конюшни
Как пишет Самру.ру, качество уже проведенных работ в парке оставляет желать лучшего. Новая плитка уже «поплыла» и провалилась. Подрядчика обязали ее переложить.