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10:19 (мск), источник: Sputnik

Учебные курсы при Генеральной прокуратуре преобразовали в Академию

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Высшие учебные курсы при Генеральной прокуратуре преобразовали в Академию. Соответствующий указ по коренному совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 8 мая подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Источник: Sputnik

Высшие учебные курсы работают в республике с 2007 года. За 11 лет педагоги успели подготовить 4,3 тысячи работников, а также переподготовить 186 управленцев в этой сфере.

Преобразование в мае провели для определения принципиально новых направлений деятельности прокуратуры, повышения ее роли в реализации реформ. Также, по мнению властей, это позволит ведомству более качественно выполнять поставленные задачи.

Новое учебное заведение носит название Академия Генеральной прокуратуры Узбекистана. Она считается образовательным и научно-исследовательским учреждением, ответственным за подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников.

Работникам Академии с 1 июня 2018 года будут выплачивать ежемесячную дополнительную надбавку в размере 100% от оклада.

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