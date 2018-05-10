Ремонт набережной в Хабаровске грозит разорением владельцам теплоходов
В дальневосточной столице начался новый этап реконструкции набережной Амура. Строители перекрыли пешеходную зону —
В дальневосточной столице начался новый этап реконструкции набережной Амура. Строители перекрыли пешеходную зону —
«Причал оставили, мы можем там стоять, никто нас не выгоняет, но зазывать нам некого: нет пешеходной зоны — нет людей. Практически 70% посетителей прогулочных теплоходов — обычные гуляющие горожане, которые услышали рекламу и решили прокатиться», — рассказал корреспонденту агентства владелец прогулочных теплоходов Дмитрий Саитгалин.
Сейчас теплоходы не простаивают, однако пассажиров стало заметно меньше. Прокатиться приходят только те, кто заранее продумывал прогулку по Амуру, и туристические группы. Сегодня за билетами пришли посетители, которые прочли о прогулках, и гости из Китая.
«Не совсем это эстетично, не знаю, как будем выходить из положения. Берег не готов, садить там людей неприятно, хотя двумя пароходами планируем там работать, потому что на речном вокзале нет смысла
По подсчётам предпринимателя, на отсыпку причалов потребуется около полутора миллионов рублей. Расходы на это в краевом правительстве уже вряд ли включат в смету в этом году, поскольку реконструкция должна завершиться к ноябрю.
«Мы только рады, что набережную реконструируют, но чтобы пережить этот год, нам нужно
Агентство писало, что в этом году на набережной пройдут масштабные работы: строителям придётся, помимо благоустройства территории, сделать причальную стенку вблизи