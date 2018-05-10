Ремонт набережной в Хабаровске грозит разорением владельцам теплоходов

«Причал оставили, мы можем там стоять, никто нас не выгоняет, но зазывать нам некого: нет пешеходной зоны — нет людей. Практически 70% посетителей прогулочных теплоходов — обычные гуляющие горожане, которые услышали рекламу и решили прокатиться», — рассказал корреспонденту агентства владелец прогулочных теплоходов Дмитрий Саитгалин.

Сейчас теплоходы не простаивают, однако пассажиров стало заметно меньше. Прокатиться приходят только те, кто заранее продумывал прогулку по Амуру, и туристические группы. Сегодня за билетами пришли посетители, которые прочли о прогулках, и гости из Китая.

Спасением мог стать открытый для пешеходов участок за Утёсом, который отремонтировали в прошлом году, однако там не оборудованы причалы и захламлена территория — остались бетонные плиты и строительный мусор. В День Победы предприниматель рискнул и брал пассажиров с этой точки. Хабаровчане сильно место не критиковали, однако забирать оттуда туристов бизнесмены не хотят.

«Не совсем это эстетично, не знаю, как будем выходить из положения. Берег не готов, садить там людей неприятно, хотя двумя пароходами планируем там работать, потому что на речном вокзале нет смысла кого-то ждать. Гостей города будем садить на речном вокзале», — отметил Дмитрий Саитгалин.

По подсчётам предпринимателя, на отсыпку причалов потребуется около полутора миллионов рублей. Расходы на это в краевом правительстве уже вряд ли включат в смету в этом году, поскольку реконструкция должна завершиться к ноябрю.

«Мы только рады, что набережную реконструируют, но чтобы пережить этот год, нам нужно что-то делать, а пока ситуация безвыходная. В 2014 году набережную тоже перекрывали, мы несли убытки — выручка упала почти на 50%, но работать мы могли, потому что строители не трогали набережную до первой лестницы, хоть и небольшая пешеходная зона, но была. Сейчас сделали просто ужасно: входа на набережную нет совсем. Оставили узкий проход, как в концлагерь. Вчера этот коридор возмущённые люди сломали», — объяснил Дмитрий Саитгалин.

Навигация на Амуре только началась, подсчитать первые убытки с начала этого сезона бизнесмены смогут только в конце этой недели, однако их прогнозы пессимистичны.