В фотоловушку «Столбов» впервые попалась росомаха

На территории «Столбов» росомах встречают уже более 70 лет. Однако заповедник — не постоянное место их обитания. Эти животные очень любят глубокий снег, а за последние десятилетия зимы стали более теплыми. Поэтому самки росомах уходят с территории заповедника в более высокие горные пояса. Однако время от времени зверьки все же попадаются на глаза людям.