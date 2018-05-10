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10:37 (мск), источник: НИА Красноярск

В фотоловушку «Столбов» впервые попалась росомаха

Фотоловушка «Столбов» впервые в дневное время засняла самца росомахи. Как сообщают специалисты заповедника, за зверьком наблюдали три года.

Источник: НИА Красноярск

На территории «Столбов» росомах встречают уже более 70 лет. Однако заповедник — не постоянное место их обитания. Эти животные очень любят глубокий снег, а за последние десятилетия зимы стали более теплыми. Поэтому самки росомах уходят с территории заповедника в более высокие горные пояса. Однако время от времени зверьки все же попадаются на глаза людям.

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