Еще один популярный пляж Владивостока залили нефтью

Источник: ДЕЙТА

По сообщениям местных жителей, которые забили тревогу 8 мая, черной ядовитой пленкой покрылась прибрежная полоса в бухте Щитовой. Когда это произошло, и кто причастен к разливу, пока выясняют органы Росприроднадзора и природоохранная прокуратура.

По информации МЧС России по Приморскому краю, по данному происшествию проводится проверка. При этом в ведомстве также добавили, что за прошедшее время никто из очевидцев не обратился к ним с сообщениями о происшествии.

Напомним, что не так давно, 11 апреля этого года, в районе станции Санаторной во Владивостоке также обнаружилось загрязнение нефтью акватории Амурского залива. Локализация последствий заняла несколько недель. Проверка по этому делу еще не завершена.