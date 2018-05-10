В День Победы для пермяков спела Лариса Долина
Народная артистка России исполнила с главной праздничной сцены «Катюшу» и другие песни военных лет, а также свои хиты. Выступление собрались посмотреть тысячи зрителей.
Народная артистка России исполнила с главной праздничной сцены «Катюшу» и другие песни военных лет, а также свои хиты. Выступление собрались посмотреть тысячи зрителей.
Выступление Ларисы Долиной завершало праздничную программу, посвященную 73-й годовщине Великой Победы.
Артистка провела на сцене примерно час и исполнила как фронтовые песни, так и золотые хиты из собственного репертуара — «Ты одессит, Мишка», «Солдатка», «Мохнатый шмель», «Песня цыгана Яшки», «Что так сердце растревожено» и другие.
«Когда я смотрела парад и шествие “Бессмертного полка”, ком стоял в горле, потому что такого сплочения людей нет ни в одной стране мира. Нас невозможно победить! Мы самая красивая и сильная нация! С праздником, друзья!» — поздравила пермяков певица.
Несмотря на холодную и сырую погоду, на концерт собрались тысячи горожан, которые активно танцевали и подпевали, особенно песне «Катюша».
На следующий день пермяки продолжали делиться впечатлениями от выступления Долиной в соцсетях. Отзывы в основном были восторженные: «Спела как никогда раньше!», «Весь город пел, аж стекла дрожали в Краснокамске».