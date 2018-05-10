Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Порошенко испортит Путину праздник, разгромив Донбасс - СМИ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Воспитатель детсада избила ребенка, который не хотел спать в тихий час
28-летняя россиянка до конца жизни останется в тюрьме Вьетнама
Бывший муж Дженнифер Энистон снялся с собакой для глянца
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Солдаты голову бы свернули: ответ РФ на отказ Киева от Дня Победы
Украина решила наказать пограничников ФСБ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Модель, ставшая темнокожей, увеличит нос и губы
Образ дня: Ксения Собчак позирует в кимоно за 200 тысяч рублей
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10:11 (мск), источник: Новости Перми

В День Победы для пермяков спела Лариса Долина

Народная артистка России исполнила с главной праздничной сцены «Катюшу» и другие песни военных лет, а также свои хиты. Выступление собрались посмотреть тысячи зрителей.

Выступление Ларисы Долиной завершало праздничную программу, посвященную 73-й годовщине Великой Победы.

Артистка провела на сцене примерно час и исполнила как фронтовые песни, так и золотые хиты из собственного репертуара — «Ты одессит, Мишка», «Солдатка», «Мохнатый шмель», «Песня цыгана Яшки», «Что так сердце растревожено» и другие.

«Когда я смотрела парад и шествие “Бессмертного полка”, ком стоял в горле, потому что такого сплочения людей нет ни в одной стране мира. Нас невозможно победить! Мы самая красивая и сильная нация! С праздником, друзья!» — поздравила пермяков певица.

Несмотря на холодную и сырую погоду, на концерт собрались тысячи горожан, которые активно танцевали и подпевали, особенно песне «Катюша».

На следующий день пермяки продолжали делиться впечатлениями от выступления Долиной в соцсетях. Отзывы в основном были восторженные: «Спела как никогда раньше!», «Весь город пел, аж стекла дрожали в Краснокамске».

Все новости региона
В Краснокамске алиментщицу нашли по объявлению в соцсети
В Госдуме предложили расширить действие «закона Димы Яковлева»
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
В городах проведения ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки
Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»
МИД России отреагировал на новые американские санкции
В Новосибирской области студент открыл стрельбу, трое пострадали
Чехия — Россия: букмекеры назвали фаворита матча ЧМХ-2018
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира Чехи станут первым серьезным соперником команды Ильи Воробьева на турнире
Авто
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста Крымский мост будет открыт 15 мая или днем позже, сообщили «Газете.Ru» два информированных источника
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь