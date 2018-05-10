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10:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

Детсад в Челябинской области выложил в Интернет сведения для террористов

На сайте дошкольной организации появилась информация, которая могла способствовать захвату здания злоумышленниками.

Детский сад Аргаяшского района выложил на своем сайте информацию, которая могла способствовать террористам.

По сообщению прокуратуры Челябинской области, при мониторинге сети Интернет обнаружилось, что на сайте МДОУ № 12 села Кузнецкое размещен «Паспорт антитеррористической безопасности». Это документ, в котором прописаны меры по защите объекта от проникновения экстремистов. Однако эта информация предназначена только для представителей власти и носит закрытый характер.

«В “Паспорте антитеррористической безопасности” указаны ведения о потенциально опасных участках и критических элементах объекта, возможных местах и способах проникновения террористов на объект и мерах, направленных на воспрепятствование этому», — рассказали в прокуратуре.

Таким образом, потенциальные террористы могли открыто получить информацию о «слабых звеньях» в системе безопасности детсада. Но после предписания со стороны надзорного органа об устранении нарушения антитеррористического законодательства документ незамедлительно убрали. А на администратора сайта завели дело за разглашение информации с ограниченным доступом. Пока силовики ограничились предупреждением.

Кроме того, антитеррористические паспорта оказались в открытом доступе на сайтах трех школ и одного детсада в Каслинском районе. Их руководству также пришлось спешно подчищать веб-страницы.

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