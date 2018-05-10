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10:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Большереченском зоопарке родились рыжие волчата

Их родители — обычные серые волки.

В Большереченском зоопарке очередное пополнение. Волчица Тайга родила пять детенышей. Малышей долгое время не удавалось сфотографировать. Мать прятала их, оберегая от посторонних. Отца — волка по кличке Ясень — сразу после прибавления в семействе отселили в соседнюю клетку. Ветеринары опасаются, что хвостатый родитель может не оценить свалившееся на него счастье и разорвет своих щенков.

Тайгу перевели на усиленное питание — она продолжает кормить волчат. Мясо детеныши пока еще не пробовали.

Кстати, несмотря на то, что Тайга и Ясень обычные серые волки, дети у них родились рыжей окраски. Оказалось, шерсть поменяет цвет, когда они подрастут.

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