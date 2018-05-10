В Большереченском зоопарке родились рыжие волчата
Их родители — обычные серые волки.
Их родители — обычные серые волки.
В Большереченском зоопарке очередное пополнение. Волчица Тайга родила пять детенышей. Малышей долгое время не удавалось сфотографировать. Мать прятала их, оберегая от посторонних. Отца — волка по кличке Ясень — сразу после прибавления в семействе отселили в соседнюю клетку. Ветеринары опасаются, что хвостатый родитель может не оценить свалившееся на него счастье и разорвет своих щенков.
Тайгу перевели на усиленное питание — она продолжает кормить волчат. Мясо детеныши пока еще не пробовали.
Кстати, несмотря на то, что Тайга и Ясень обычные серые волки, дети у них родились рыжей окраски. Оказалось, шерсть поменяет цвет, когда они подрастут.