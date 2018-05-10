Ростовчане смогут сделать фото с Кубком ЧМ-2018

Он будет выставлен в специальном шатре, который расположится на площади Советов (пересечение улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского). При этом пройти в шатер сможет в порядке очереди любой желающий. Также с Кубком можно будет сфотографироваться. При этом увидеть его можно только через стекло.

Кубок ЧМ-2018 отправился в путешествие по странам и крупным городам России в сентябре прошлого года. Нынешний тур Кубка — пятый по счету и самый продолжительный. Трофей посетит 50 стран мира. В России Кубок будет перемещаться на специальном чартере в сопровождении 40 человек, в число которых войдут волонтеры и сотрудники безопасности. После Ростова-на-Дону Кубок отправится в Санкт-Петербург.