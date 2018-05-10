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10:16 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

11 мая в некоторых домах Казани не будет света

(Город Казань KZN.RU, 10 мая). 11 мая в некоторых домах Казани планируется отключение электричества. Это связано с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач, электротехническом оборудовании трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 до 13.00 без света останутся казанцы, проживающие в Вахитовском районе по адресам: ул. Дачная, 73−86, ул. Киевская, 13, 14, 44, 45, ул. Марсовая, 1−9; ул. Мичурина, 19−58; ул. Невельская, 1−14, ул. Ногинская, 1−13, ул. Соревнования, 24−28; ул. Чебоксарская, 43−68; ул. Щорса, 31−67.

С 10.00 до 14.00 электричества не будет в Вахитовском районе в жилых домах по ул. Г. Тукая, 31, 33.

С 8.00 до 17.00 планируется отключить электричество в Кировском районе в жилых домах по ул. Лаишевская, 1−26; ул. Летняя, 1−55; ул. Минусинская, 15, 15а, 17, 19, 21, 23; ул. Новгородская, 29а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; ул. Х. Туфана, 27, 29. В это же время света не будет у жителей домов Московского района по адресам: ул. Академика Королева, 24/30, 24а;.

С 9.00 до 17.00 в Ново-Савиновском районе света не будет по адресам: ул. Гаврилова, 20б, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, ул. Чуйкова, 64, 66.

С 9.00 до 18.00 в Советском районе света не будет в пос. Константиновка по ул. Амурская, ул. Мира, 34, 36, в пос. Нагорный по ул. Алданская, 9−29, 30−60; ул. Высокогорская, 5, 9; ул. Дорожная, 20, 22, 24; ул. Круговая, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Куркачинская, 26−59, ул. Ягодная, 49−132, 82; а также по адресам: ул. Ломжинская, 2; ул. Парковая, 19, 21, 25, 27, 28; пр. Победы, 80, 84, 88, сообщается на сайте «Сетевой компании».

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