Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Большая скорбь: звезда сериала «Сваты» скончалась - СМИ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Шэрон Стоун показала подросшего приемного сына
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Игры закончились: Чехия даст бой России
«Может нам не выходить на игру?» Беларусь пробивает дно на ЧМ
Экс-«татушка» Юля Волкова уменьшила губы
Девушка-«химера» с огромным родимым пятном стала моделью
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
16:16 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградцам предлагают выбрать названия для пяти мостов

Калининградцам предлагают выбрать названия для пяти мостов, расположенных на пруду Верхнем. Голосование запущено на сайте городской администрации.

На выбор предлагают такие варианты:

1. Мост, расположенный на улице Тельмана, в районе парка «Юность»:

— «Мост Юношеский».

— «Мост Парковый».

— «Мост Лодочный».

2. Пешеходный мост, соединяющий улицу Сержантскую с улицей Лени Голикова:

— «Мост Лебединый».

— «Мост Белый».

— «Мост Сержантский».

— Мост Воробьиный.

3. Пешеходный мост через ручей Голубой, обустроенный фонтанами, расположенный в зоне благоустройства пруда Верхнего:

— «Мост Горбатый».

— «Поцелуев мост».

— «Мост Любви».

4. Мост, расположенный на ул. Некрасова:

— «Мост Некрасовский».

— «Мост Гофмана».

— «Мост Музыкальный».

5. Пешеходный мост, соединяющий территорию комплекса «Музей Янтаря» с набережной пруда Верхнего:

— «Мост Мастеровой».

— «Мост Ремесленный».

— «Мост Сказочный».

Горожане также могут предложить свои варианты. Прислать их можно на электронной почты adresa@klgd.ru. Итоги конкурса подведут к 20 июня.

Все новости региона
Топ-5 вкусных блюд на мангале
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
На воле — хуже: почему в японских тюрьмах много престарелых
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Эксперты: в России не 20, а более 35 миллионов бедных
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь