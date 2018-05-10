Калининградцам предлагают выбрать названия для пяти мостов
Калининградцам предлагают выбрать названия для пяти мостов, расположенных на пруду Верхнем. Голосование запущено на сайте городской администрации.
Калининградцам предлагают выбрать названия для пяти мостов, расположенных на пруду Верхнем. Голосование запущено на сайте городской администрации.
На выбор предлагают такие варианты:
1. Мост, расположенный на улице Тельмана, в районе парка «Юность»:
— «Мост Юношеский».
— «Мост Парковый».
— «Мост Лодочный».
2. Пешеходный мост, соединяющий улицу Сержантскую с улицей Лени Голикова:
— «Мост Лебединый».
— «Мост Белый».
— «Мост Сержантский».
— Мост Воробьиный.
3. Пешеходный мост через ручей Голубой, обустроенный фонтанами, расположенный в зоне благоустройства пруда Верхнего:
— «Мост Горбатый».
— «Поцелуев мост».
— «Мост Любви».
4. Мост, расположенный на ул. Некрасова:
— «Мост Некрасовский».
— «Мост Гофмана».
— «Мост Музыкальный».
5. Пешеходный мост, соединяющий территорию комплекса «Музей Янтаря» с набережной пруда Верхнего:
— «Мост Мастеровой».
— «Мост Ремесленный».
— «Мост Сказочный».
Горожане также могут предложить свои варианты. Прислать их можно на электронной почты adresa@klgd.ru. Итоги конкурса подведут к 20 июня.