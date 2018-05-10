В Новокуйбышевске собираются внедрить систему «Умный город»

Источник: AP 2018

В администрации Новокуйбышевска обсудили внедрение в городе системы «Умный город», которая предусматривает установку видеокамер. С помощью последних можно будет контролировать преступность, а также предотвращать деятельность террористов, сообщает ТВН.

По словам заместителя главы Новокуйбышевска Сергея Брусенцова, одним из сегментов «Умного города» станет система «Безопасный город», благодаря которой можно будет контролировать работу ЖКХ и пассажирского транспорта. Реализацию проекта поддерживает врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.