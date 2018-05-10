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10:36 (мск), источник: VN.ru

Ночь музеев-2018 в Новосибирске — программа

Десятая Ночь музеев в столице Сибири состоится 19 мая. В прошлом году в акции приняли участие свыше 58 выставочных площадок Новосибирской области, которые посетили более 40 000 гостей. Программа Ночи музеев-2018 в Новосибирске — в материале VN.ru.

Кинотеатр «Победа»

19 мая в 13.00 стартует Ночь музеев в «Победе». В программе — пять документальных фильмов о музеях, коллекционерах и творцах, которые позволят по-новому взглянуть на культуру ХХ века.

13.00 — документальное кино «Музей Орсе»;.

14.10 — документальное кино «Семейство Стайн. Становление современного искусства»;.

15.20 — документальное кино «Анри Руссо или расцвет современного искусства»;.

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16.30 — документальное кино «Скандальные импрессионисты»;.

17.40 — документальное кино «Роден: divino#inferno».

Все фильмы будут показаны с субтитрами. Цена билета 200 рублей.

Новосибирская филармония

19 мая с 21.00 до 23.00 — программа «Тайны концертного зала» в Новосибирской филармонии. Место проведения — Государственный концертный зал им. А. Каца (Красный проспект, 18/1).

Помимо музыкальных сюрпризов, в течение вечера организаторы обещают экскурсии по филармонии, открытые интерактивные площадки, мастер-класс по изготовлению альбома «с видами города», всех желающих научат делать куклы-обереги, эксклюзивные открытки и магниты. На втором этаже филармонии можно будет научиться петь или играть на необычном музыкальном инструменте, посмотреть выставку картин молодых новосибирских художников.

Ожидается отдельная программа от театра моды НГТУ «Ожившие картины», студии пластики и жеста, а также певца Алексея Крыжановского. На сцене выступят: ансамбль солистов «Новосибирская камерата», фортепианный дуэт Геннадий Пыстин — Дмитрий Карпов, джаз-оркестр «Сибирский диксиленд», фольклорный ансамбль «Рождество», а также солисты Новосибирской филармонии.

Один из главных сюрпризов вечера будет ждать публику на круглой сцене: там состоится встреча с «тайным гостем», которому можно задать самые неожиданные вопросы. Но кто выступит в этой роли, останется загадкой до самого начала.

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