На Дону развивается сеть межрегиональных сосудистых центров

Как сообщила глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская, уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе за год снизился на 1,8 процента, а Ростовский областной сосудистый центр вошел в десятку лучших медучреждений в России. Именно за счет расширения сети первичных сосудистых отделений удастся снизить летальность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Повысится и качество жизни после полученной пациентом своевременной медпомощи: из сосудистого центра человек, перенесший серьезные заболевания, такие как инфаркт или инсульт, выйдет практически здоровым, считают специалисты.

В качестве примера можно привести сосудистый центр в Волгодонске, открытый четыре месяца назад на базе городской больницы № 1. На его создание, по решению губернатора региона Василия Голубева, из резервного фонда области выделено почти 70 миллионов рублей. Закуплены рентгеновский ангиограф и еще 10 сложных высокотехнологичных аппаратов для проведения диагностики, лечения и операций. Капитально отремонтировано здание, где расположился центр. Оформлены необходимые документы на оказание высокотехнологичной помощи и, что немаловажно, подготовлены высококвалифицированные специалисты.

С начала этого года в Волгодонском центре выполнено 122 коронарных ангиографии, в том числе 54 операции. Если в прошлом году из Волгодонска в Ростовский сосудистый центр направлено 200 пациентов, то в этом году — ни одного. Теперь всю высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе, с помощью рентгенохирургии, пациенты из семи восточных районов Ростовской области получают на месте.

Как отметили специалисты, если ранее при передвижении кардиобольного с места проживания в нужное учреждение Ростова в среднем уходило 24 часа, то благодаря сосудистым центрам появилась возможность оказывать медицинскую помощь в считанные часы и даже минуты. Летальность при этом снизится с 11 до пяти процентов.

— Планы создания сосудистых центров должны быть учтены при разработке бюджета на 2019 и 2020 годы. Постоянный контроль за ходом их организации будет осуществлять минздрав области, — заявил глава региона Василий Голубев. Кроме того, по поручению губернатора министерству здравоохранения Ростовской области необходимо проработать вопрос подготовки квалифицированных специалистов для работы в первичных сосудистых отделениях.

Кстати