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13:24 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону развивается сеть межрегиональных сосудистых центров

В Ростовской области продолжают укрепление материально-технической базы первичных сосудистых отделений и открытие новых, которые позволят оперативно проводить высокотехнологичные операции людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это дооснащение в 2017 первичного сосудистого отделения в Вологодонске, в нынешнем году — в Таганроге, 2019 году — в Каменске-Шахтинском, а в 2020 году — открытие в Сальске. Об этом шла речь в Волгодонске на совещании по повышению качества и доступности медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщила глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская, уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе за год снизился на 1,8 процента, а Ростовский областной сосудистый центр вошел в десятку лучших медучреждений в России. Именно за счет расширения сети первичных сосудистых отделений удастся снизить летальность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Повысится и качество жизни после полученной пациентом своевременной медпомощи: из сосудистого центра человек, перенесший серьезные заболевания, такие как инфаркт или инсульт, выйдет практически здоровым, считают специалисты.

В качестве примера можно привести сосудистый центр в Волгодонске, открытый четыре месяца назад на базе городской больницы № 1. На его создание, по решению губернатора региона Василия Голубева, из резервного фонда области выделено почти 70 миллионов рублей. Закуплены рентгеновский ангиограф и еще 10 сложных высокотехнологичных аппаратов для проведения диагностики, лечения и операций. Капитально отремонтировано здание, где расположился центр. Оформлены необходимые документы на оказание высокотехнологичной помощи и, что немаловажно, подготовлены высококвалифицированные специалисты.

С начала этого года в Волгодонском центре выполнено 122 коронарных ангиографии, в том числе 54 операции. Если в прошлом году из Волгодонска в Ростовский сосудистый центр направлено 200 пациентов, то в этом году — ни одного. Теперь всю высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе, с помощью рентгенохирургии, пациенты из семи восточных районов Ростовской области получают на месте.

Как отметили специалисты, если ранее при передвижении кардиобольного с места проживания в нужное учреждение Ростова в среднем уходило 24 часа, то благодаря сосудистым центрам появилась возможность оказывать медицинскую помощь в считанные часы и даже минуты. Летальность при этом снизится с 11 до пяти процентов.

— Планы создания сосудистых центров должны быть учтены при разработке бюджета на 2019 и 2020 годы. Постоянный контроль за ходом их организации будет осуществлять минздрав области, — заявил глава региона Василий Голубев. Кроме того, по поручению губернатора министерству здравоохранения Ростовской области необходимо проработать вопрос подготовки квалифицированных специалистов для работы в первичных сосудистых отделениях.

Кстати

В ходе рабочей поездки губернатор Василий Голубев также побывал в ЦРБ Волгодонского района, где завершается капитальный ремонт круглосуточного хирургического отделения на 35 коек. Одноэтажное здание построено в 1953 году, неоднократно приспосабливалось под разные нужды, но после реконструкции, на которую из областного бюджета выделено более 41 миллиона рублей, это будет полноценная хирургия. На оснащение отремонтированного отделения необходимым оборудованием будет выделено еще 10 миллионов рублей.

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