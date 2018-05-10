В Воронежской области появился памятник маршалу Георгию Жукову

В 1941 на фронт ушли больше 4 тыс. жителей Воробьёвского района. За мужество и героизм большинство из них награждены орденами и медалями. Пятеро воробьёвцев — Герои Советского Союза.

Солдаты называли Жукова маршалом Победы и считали своим талисманом. Вячеслав Ермаков вспоминает, что несмотря на строгость, легендарный полководец был настоящим любимцем красноармейцев. С Георгием Жуковым бывший моряк познакомился после боя в пригороде Берлина. Потом они встретились уже на Параде Победы на Красной площади в Москве.

— О! Молодцом! Он настолько был справедливый, он понимал всю обстановку. Потому что если бы не было такого Жукова, мы бы на фронте проиграли бы! Я начинал войну в Сталинграде, а закончил под Берлином. Ну, слава Богу, что мы об этом ещё помним, — отметил ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав Ермаков.