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10:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области появился памятник маршалу Георгию Жукову

Первый в регионе памятник знаменитому маршалу Георгию Жукову появился в Воробьёвке. Монумент установили в Сквере воинской Славы по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны.

Источник: Вести - Воронеж

В 1941 на фронт ушли больше 4 тыс. жителей Воробьёвского района. За мужество и героизм большинство из них награждены орденами и медалями. Пятеро воробьёвцев — Герои Советского Союза.

Солдаты называли Жукова маршалом Победы и считали своим талисманом. Вячеслав Ермаков вспоминает, что несмотря на строгость, легендарный полководец был настоящим любимцем красноармейцев. С Георгием Жуковым бывший моряк познакомился после боя в пригороде Берлина. Потом они встретились уже на Параде Победы на Красной площади в Москве.

— О! Молодцом! Он настолько был справедливый, он понимал всю обстановку. Потому что если бы не было такого Жукова, мы бы на фронте проиграли бы! Я начинал войну в Сталинграде, а закончил под Берлином. Ну, слава Богу, что мы об этом ещё помним, — отметил ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав Ермаков.

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