Снег, дождь и сильный ветер прогнозируют в Приангарье на грядущую ночь

Источник: Reuters

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении разместили на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области. Согласно прогнозу, в ночь на 11 мая по области ожидается северо-западный ветер 12−17 м/с. Кроме того местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный днем до 14 м/с, а в западных районах юго-восточный 5−10 м/с. Температура ночью 0,-5°, в пониженных формах рельефа -6,-11°, днем +8,+13°, при облачной погоде +2,+7°, в западных районах при малооблачной погоде до +15º», — сообщает ведомство.

В Иркутске ночью и утром ожидается небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, температура ночью около 0º, днем +10,+12º.

Выходные в регионе также обещают быть дождливыми. Так 12 мая ожидаются дождь и мокрый снег, ветер с порывами до 15 м/с, температура ночью -3,+2°, при прояснении до -8°, днем +12,+17°, местами +6,+11°, в южных, центральных и верхнеленских районах при малооблачной погоде +17,+22°.