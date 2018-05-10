Центр Екатеринбурга 12 мая перекроют ради полицейской эстафеты
В субботу, 12 мая, в Екатеринбурге с 10:00 до 12:00 пройдет легкоатлетическая эстафета сотрудников полиции городского УМВД.
В субботу, 12 мая, в Екатеринбурге с 10:00 до 12:00 пройдет легкоатлетическая эстафета сотрудников полиции городского УМВД.
Как поясняется в постановлении горадминистрации, в связи с этим для транспорта закроется движение по нескольким улицам.
В частности, перекроют улицу Бориса Ельцина на участке от Челюскинцев до 8 Марта и улицу 8 Марта от Бориса Ельцина до проспекта Ленина.