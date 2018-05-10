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10:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Центр Екатеринбурга 12 мая перекроют ради полицейской эстафеты

В субботу, 12 мая, в Екатеринбурге с 10:00 до 12:00 пройдет легкоатлетическая эстафета сотрудников полиции городского УМВД.

Источник: РИА "Новости"

Как поясняется в постановлении горадминистрации, в связи с этим для транспорта закроется движение по нескольким улицам.

В частности, перекроют улицу Бориса Ельцина на участке от Челюскинцев до 8 Марта и улицу 8 Марта от Бориса Ельцина до проспекта Ленина.

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