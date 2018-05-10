В зоопарке Челябинска родились пять сурикатов

Сейчас там проживает шесть сурикатов. По словам зоологов, это очень забавные и уникальные в своем поведении животные, которые живут небольшими колониями, включающими в себя две-три семейных группы. Каждая семейная группа сурикатов состоит из пары взрослых зверьков и их потомства. Сурикаты очень подвижны, любят играть и общаться друг с другом. А как они стоят на задних лапках — эта милая картина никого не оставит равнодушным.

Интересно, что у сурикатов есть свои «социальные» традиции.

«Каждое утро, проснувшись, семейство сурикатов обмениваются взаимными ласками, здороваются, поздравляют друг друга с новым днем, вместе принимают солнечные ванны и совершают утренний туалет. Каждый член клана готов защищать свою семью до последней капли крови. Их часто сравнивают с самураями за отвагу и полное бесстрашие», — рассказала культорганизатор Челябинского зоопарка Елена Чудакова.