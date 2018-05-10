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10:29 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В зоопарке Челябинска родились пять сурикатов

В челябинском зоопарке — пополнение: в семье сурикатов родились пять малышей, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» cо ссылкой на методиста зоопарка.

Сейчас там проживает шесть сурикатов. По словам зоологов, это очень забавные и уникальные в своем поведении животные, которые живут небольшими колониями, включающими в себя две-три семейных группы. Каждая семейная группа сурикатов состоит из пары взрослых зверьков и их потомства. Сурикаты очень подвижны, любят играть и общаться друг с другом. А как они стоят на задних лапках — эта милая картина никого не оставит равнодушным.

Интересно, что у сурикатов есть свои «социальные» традиции.

«Каждое утро, проснувшись, семейство сурикатов обмениваются взаимными ласками, здороваются, поздравляют друг друга с новым днем, вместе принимают солнечные ванны и совершают утренний туалет. Каждый член клана готов защищать свою семью до последней капли крови. Их часто сравнивают с самураями за отвагу и полное бесстрашие», — рассказала культорганизатор Челябинского зоопарка Елена Чудакова.

Подросших малышей вместе с мамой 7 мая поместили на экспозицию в основной вольер, где они немедленно принялись знакомиться со своими родственниками. Но все равно малыши от мамы ни ногой: держатся рядом с ней и при любой «опасности» прячутся под мамину «юбку». На данный момент в воспитании сурикатиков принимают участие абсолютно все члены колонии.

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