В Башкирии должники не смогут выехать в отпуск за границу

УФССП по Башкирии рекомендует гражданам погасить имеющиеся долги, если они хотят отправиться в отпуск за пределы страны.

Проверить свои долги, можно на сайте Управления, кликнув на главной странице на активный баннер «Банк данных исполнительных производств».