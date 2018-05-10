В Башкирии должники не смогут выехать в отпуск за границу
УФССП по республике рекомендует гражданам погасить имеющиеся долги.
УФССП по республике рекомендует гражданам погасить имеющиеся долги.
УФССП по Башкирии рекомендует гражданам погасить имеющиеся долги, если они хотят отправиться в отпуск за пределы страны.
Проверить свои долги, можно на сайте Управления, кликнув на главной странице на активный баннер «Банк данных исполнительных производств».
При наличии неоплаченных задолженностей на экране появится таблица с данными, где указан номер исполнительного производства и реквизиты исполнительного документа, а также название подразделения УФССП по республике, в котором находится исполнительное производство и контактные данные судебного