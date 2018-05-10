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10:26 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии должники не смогут выехать в отпуск за границу

УФССП по республике рекомендует гражданам погасить имеющиеся долги.

УФССП по Башкирии рекомендует гражданам погасить имеющиеся долги, если они хотят отправиться в отпуск за пределы страны.

Проверить свои долги, можно на сайте Управления, кликнув на главной странице на активный баннер «Банк данных исполнительных производств».

При наличии неоплаченных задолженностей на экране появится таблица с данными, где указан номер исполнительного производства и реквизиты исполнительного документа, а также название подразделения УФССП по республике, в котором находится исполнительное производство и контактные данные судебного пристава-исполнителя.

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