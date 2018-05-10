Памятник семье Шаахмеда Шамахмудова открыт на прежнем месте
9 мая 2018 года памятник семье кузнеца Шаахмеда Шамахмудова, принявшей в годы войны 15 детей, открыт на столичной площади Дружбы народов.
9 мая 2018 года памятник семье кузнеца Шаахмеда Шамахмудова, принявшей в годы войны 15 детей, открыт на столичной площади Дружбы народов.
Напомним, памятник, официально названный «Монументом Дружбы», был установлен в 1982 году на одноименной площади в центре столицы Узбекистана.
В 2008 году площадь была переименована, а памятник перенесли на окраину Ташкента.
В 2017 году памятник семье Шаахмеда Шамахмудова перевезен с окраины Ташкента в Парк дружбы (бывший парк Бабура).