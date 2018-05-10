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10:33 (мск), источник: Uzdaily.uz

Памятник семье Шаахмеда Шамахмудова открыт на прежнем месте

9 мая 2018 года памятник семье кузнеца Шаахмеда Шамахмудова, принявшей в годы войны 15 детей, открыт на столичной площади Дружбы народов.

Источник: Uzdaily.uz

Напомним, памятник, официально названный «Монументом Дружбы», был установлен в 1982 году на одноименной площади в центре столицы Узбекистана.

В 2008 году площадь была переименована, а памятник перенесли на окраину Ташкента.

В 2017 году памятник семье Шаахмеда Шамахмудова перевезен с окраины Ташкента в Парк дружбы (бывший парк Бабура).

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