В Москве к ЧМ-2018 появились граффити с Человеком-пауком и Чудо-женщиной
МОСКВА, 10 мая — РИА Недвижимость. Граффити с героями комиксов, играющими в футбол, появились в Москве к ЧМ-2018, сообщается на сайте столичной мэрии.
МОСКВА, 10 мая — РИА Недвижимость. Граффити с героями комиксов, играющими в футбол, появились в Москве к ЧМ-2018, сообщается на сайте столичной мэрии.
В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, граффити украсили офисное здание на улице Солженицына, уточняется в сообщении.
На стене, выходящей на Таганскую площадь, с футбольными мячами играют восьмиметровые Железный человек,
Еще одна картина к ЧМ-2018 появилась на проспекте Маршала Жукова. Здесь нарисован подросток перед броском мяча на игровое поле.
Обе работы созданы в рамках фестиваля
Чемпионат мира по футболу пройдет в России впервые в истории. Матчи первенства примут 11 городов страны. В Москве состоится 12 игр чемпионата.