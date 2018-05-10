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11:50 (мск), источник: РИА Недвижимость

В Москве к ЧМ-2018 появились граффити с Человеком-пауком и Чудо-женщиной

МОСКВА, 10 мая — РИА Недвижимость. Граффити с героями комиксов, играющими в футбол, появились в Москве к ЧМ-2018, сообщается на сайте столичной мэрии.

В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, граффити украсили офисное здание на улице Солженицына, уточняется в сообщении.

На стене, выходящей на Таганскую площадь, с футбольными мячами играют восьмиметровые Железный человек, Человек-паук, Капитан Америка и Чудо-женщина авторства аргентинца Мартина Рона. Как отмечается в сообщении, Рон входит в десятку лучших уличных художников.

Еще одна картина к ЧМ-2018 появилась на проспекте Маршала Жукова. Здесь нарисован подросток перед броском мяча на игровое поле.

Обе работы созданы в рамках фестиваля стрит-арта MOST. До середины июня в Москве появится еще два уличных полотна на футбольную тему, сообщается на сайте мэрии.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России впервые в истории. Матчи первенства примут 11 городов страны. В Москве состоится 12 игр чемпионата.

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