Конкурс барабанщиков пройдёт в Иркутске
В конкурсе могут участвовать все желающие: начинающие и профессиональные музыканты от 5 до 30 лет.
В конкурсе могут участвовать все желающие: начинающие и профессиональные музыканты от 5 до 30 лет.
Конкурс барабанщиков пройдёт в Иркутске 20 мая. К участию приглашаются как начинающие, так и профессиональные музыканты в возрасте от 5 до 30 лет. Лучших выберут в пяти номинациях: дети до 12 лет; парни 13−17 лет и 18−30 лет; девушки 12−18 лет и 19−30 лет. Взнос за участие не взымается.
Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо до 15 мая 2018 года заполнить заявку и отправить выбранную для конкурсного выступления фонограмму (без вашей партии) на электронный адрес konkurs@asiamusic.ru, а 20 мая представить свою композицию в рамках конкурсной программы.
Конкурс пройдёт по адресу: Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Ушаковская, 3 А. Начало мероприятия в 11.00.
Кстати, один из членов жюри — преподаватель Московского Губернского колледжа искусств Денис Маранин 19 мая с 15.00 проведёт бесплатный