Всероссийский химический диктант в Иркутске: жители региона проверят знания на 9 площадках
Акция состоится 12 мая.
Акция состоится 12 мая.
А вы помните таблицу Менделеева, или формулу воды?! Или, быть может, ваши познания в области химии намного глубже и вы умеете решать задачи, — тогда свои силы вы можете попробовать на первом в истории Всероссийском химическом диктанте. Иркутск присоединяется к акции.
Итак, за 45 минут необходимо ответить на 25 вопросов. Они составлены в тестовой форме и у каждого из них единственный правильный ответ.
— Невозможно представить жизнь без химии и ее достижений, — говорят организаторы, среди которых МГУ. — Химические процессы окружают нас повсюду: начиная от элементарного приготовления пищи и заканчивая биологическими процессами в организме. Список может быть бесконечен! Но, пользуясь достижениями современной химии, что мы знаем о ней? Давайте попробуем проверить себя!
Внимание, необходима предварительная регистрация на сайте chemistry.drofa-ventana.ru.