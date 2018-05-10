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11:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Всероссийский химический диктант в Иркутске: жители региона проверят знания на 9 площадках

Акция состоится 12 мая.

А вы помните таблицу Менделеева, или формулу воды?! Или, быть может, ваши познания в области химии намного глубже и вы умеете решать задачи, — тогда свои силы вы можете попробовать на первом в истории Всероссийском химическом диктанте. Иркутск присоединяется к акции.

Итак, за 45 минут необходимо ответить на 25 вопросов. Они составлены в тестовой форме и у каждого из них единственный правильный ответ.

— Невозможно представить жизнь без химии и ее достижений, — говорят организаторы, среди которых МГУ. — Химические процессы окружают нас повсюду: начиная от элементарного приготовления пищи и заканчивая биологическими процессами в организме. Список может быть бесконечен! Но, пользуясь достижениями современной химии, что мы знаем о ней? Давайте попробуем проверить себя!

В Иркутске акция начнется 12 мая в 14 часов в Иркутском госуниверситете в корпусе на улице Лермонтова, 126, а также в средней общеобразовательной школе № 2 с углубленным изучением отдельных предметов на бульваре Рябикова, 13/1. Всего же в регионе будет открыто 9 площадок: диктант также можно написать в школах поселка Хужир, городов Усть-Кут, Братск, Усолье-Сибирское и Ангарск.

Внимание, необходима предварительная регистрация на сайте chemistry.drofa-ventana.ru.

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