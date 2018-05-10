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11:58 (мск), источник: АиФ Казань

Маленький «ветеринар». Школьник выхаживает больных щенков и находит им дом

Юный зоозащитник-волонтёр Зуфар Сулейманов организовал приют для бездомных животных в родном селе. Он лечит больных животных и помогает им обрести хозяев.

Приют для бездомных щенков организовал в заброшенном сарае 13-летний житель села Бетьки Тукаевского района Татарстана Зуфар Сулейманов. Подросток выхаживает больных собак, лечит и кормит их, а затем помогает им найти новых хозяев.

Юный зоозащитник-волонтёр Зуфар Сулейманов не первый год помогает пристроить в семьи бродячих кошек и собак. Обычно на его сообщения на сайтах объявлений откликались быстро, так что животные сразу обретали новый дом. Минувшей зимой подросток обнаружил в сарае семерых больных лишаем щенков, которых срочно нужно было лечить.

На призыв школьника в соцсетях откликнулась зоозащитница из Набережных Челнов Регина Спиридонова. Она отвезла щенков в ветклинику, где выяснилось, что один из них не выживет, а остальным понадобится длительное лечение. Но это не испугало Зуфара, он поселил щенков в заброшенном сарае, научился делать им уколы и продолжает ухаживать за ними.

«Трёх щенков Зуфар уже пристроил в хорошие руки, — рассказывает зоозащитница Антонина Можарова. — Сейчас на лечении в сарае находятся ещё три щенка. Но параллельно юный волонтёр ухаживает и за другими животными. Недавно он обнаружил собаку с 10 новорождёнными щенками. Так как их нельзя поселить в сарай вместе с больными животными, он соорудил для них палатку на улице. Мы надеемся, что скоро и для них найдётся дом».

По словам зоозащитницы, не все односельчане поддерживают идею подростка. Одни помогают укрепить заброшенный сарай, другие, наоборот, вставляют палки в колёса — срывают замки с петель, воруют тазы, из которых едят собаки. Чтобы помочь школьнику, зоозащитники попросили у главы сельского поселения разрешить ему занять какое-то бесхозное помещение, например, производственное. Но вопрос пока не решён.

«Сам мальчик мечтает стать ветеринаром и уже задумывается о том, чтобы после 9 класса поступить в колледж по этой специальности», — говорит Антонина Можарова.

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