Памятник блокадной кошке установили в Петербурге

Фотографии памятника животным, спасшим осажденный город от крыс, опубликованы в соцсети. Решение об установке памятника кошкам появилась минувшей зимой, ее высказали на общем собрании.

Предложила сделать фигурку кошки руководитель студии художественного литья, передает телеканал «78». Увековеченная кошка сидит на стуле под торшером, надпись на табличке гласит: «В память о кошках блокадного Ленинграда».