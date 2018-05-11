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11:03 (мск), источник: Известия

Памятник блокадной кошке установили в Петербурге

Скульптуру, посвященную блокадным кошкам, установили жильцы дома № 4 по улице Композиторов в Санкт-Петербурге.

Фотографии памятника животным, спасшим осажденный город от крыс, опубликованы в соцсети. Решение об установке памятника кошкам появилась минувшей зимой, ее высказали на общем собрании.

Предложила сделать фигурку кошки руководитель студии художественного литья, передает телеканал «78». Увековеченная кошка сидит на стуле под торшером, надпись на табличке гласит: «В память о кошках блокадного Ленинграда».

В блокадные годы крысы в Ленинграде уничтожали скудные запасы продовольствия. Для борьбы с вредителями кошек привозили из Тюмени, напоминает «Пятый канал». В феврале сообщалось, что три новых памятника могут появиться в Санкт-Петербурге.

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