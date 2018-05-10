Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Жилье в московских небоскребах подешевело. По апрельской статистике «Метриум Групп», к элитному сегменту сегодня относится менее трети всех столичных небоскребов, включая локализованные в «Москва-Сити». Примерно половина — это
«Дом» решил разобраться, в какую сумму теперь обойдется желающим жилье в недорогом столичном небоскребе.
Как рассказывает директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов, московское понимание термина «небоскреб» отличается от европейского в силу разницы в технических требованиях и согласованиях: у нас особые требования применяются к зданиям выше 75 метров — такие объекты и считаются высотными. В европейском прочтении к небоскребам относят все же здания выше 100 метров.
«Если учитывать, что средняя высота потолка в Москве в проектах, выходящих на рынок в последние три года, равняется 2,97 метра, плюс 200 миллиметров перекрытий, получаем, что к высотным зданиям можно отнести проекты, в которых более 26 этажей, а к небоскребам по европейским меркам — более 33 этажей, — говорит Брызгалов. — На данный момент в стадии строительства находится 13 проектов сегмента “комфорт”, в которых есть корпуса 26 и выше этажей, 19 проектов — в
Количество этажей, начиная с которого здание можно отнести к категории высотных, зависит от высоты типового этажа, которая может составить, в среднем, от 2,5 до 4 метров, но обычно это 25 этажей и выше, соглашается Ярослав Дарусенков, руководитель департамента консалтинга и аналитики компании «Азбука Жилья».
«Географический разброс достаточно широкий, но подавляющая часть высоток расположена за Третьим транспортным кольцом, — рассказывает эксперт. — Значительная часть высотных корпусов
Опрошенные «Домом» участники рынка недвижимости подчеркивают, что принципиальной разницы в стоимости между
«Разница в стоимости невелика — 4−5 процентов», — говорит Павел Брызгалов. И, что немаловажно, эти 4−5 процентов могут быть как в ту, так и в другую сторону. «Средняя стоимость метра в высотных ЖК класса “комфорт” составляет 146,6 тысячи рублей, что на 5 процентов меньше среднего значения стоимости квадратного метра в массовом сегменте в целом по Москве, — подчеркивает Ярослав Дарусенков. — Это связано с тем, что многие проекты расположены в удаленных районах, вблизи, а некоторые и за МКАД».
В общей сложности в небоскребах
Минимальная стоимость метра, по словам эксперта, отмечается в ЖК Level Амурская (98 тысяч рублей, Гольяново, 39 этажей), «Эталон Сити» (104 тысячи рублей, Бутово, 31 этаж), «Домашний» (106 тысяч рублей, Марьино, 26 этажей). По цене от 145 до 159 тысяч рублей за метр можно купить жилье в высотках «Золотая Звезда» (Соколиная гора, 32 этажа), «Селигер Сити» (Западное Дегунино, 38 этажей), «Савеловский Сити» (Бутырский, 47 этажей), «Маяковский» (Войковский, 36 этажей).
Минимальный бюджет покупки, по словам Александра Шибаева, директора департамента консалтинга, аналитики и исследований компании Blackwood, отмечается в следующих высотках: Level Амурская (2,8 миллиона рублей, студия 18 квадратных метров), «Домашний» (3,4 миллиона, студия 25,9 квадратного метра), «Селигер Сити» (4,2 миллиона, 25,1 квадратного метра), «Эталон Сити» (5 миллионов, 35,6 квадратного метра). В пределах 5,3−6,1 миллиона можно купить жилье в высотных ЖК Wellton Park (28,4 метра), «Столичные поляны» (40,4 метра), «Фили Град» (33,6 метра), «Золотая Звезда» (33,2 метра), «Фестиваль Парк» (33,3 метра), от 6,9 миллиона начинается стоимость лотов в ЖК «Мой адрес на Рокоссовского» (44,5 метра).
По цене высотные новостройки
Специфических минусов немного, но найти их можно. «Далеко не все люди готовы жить в квартире на 30−40 этаже и выше, — рассказывает генеральный директор компании “Миэль-Новостройки” Наталья Шаталина. — Даже те люди, которые в принципе не боятся высоты, имеют свой порог “высотной” комфортности».
Многие при подъеме выше определенного уровня испытывают дискомфорт, головокружения и пр., поэтому верхние этажи в таких корпусах рассматривает определенная группа покупателей — те, кто любит высоту.
Кроме того, напоминает Мария Литинецкая, крупные жилые комплексы с высотными корпусами обычно предполагают более длительные сроки возведения. «Соответственно, и расходы на обслуживание кредита и аренду временного жилья в период ожидания завершения строительства могут быть выше, чем у клиентов, предпочитающих среднеэтажные “точечные” проекты», — говорит эксперт.
Своя аудитория есть и у небоскребов, и у ЖК умеренной высотности. Как говорят участники рынка, предложение в демократичном бюджете на каждую из этих аудиторий в Москве будет — недорогие небоскребы строить продолжат, но львиную долю предложения они не займут.
«С учетом стабильно высокого спроса на видовое жилье в небоскребах в
Но, как говорит Павел Брызгалов, ценителям жилья средней этажности волноваться не о чем: «Переориентации рынка исключительно на небоскребы не будет, так как в Москве в пределах МКАД есть пространства для строительства в ближайшие десять лет 47 миллионов квадратных метров жилья с высотой менее 25 этажей».