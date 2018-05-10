Ночью в Пермский край придут заморозки
Ночью 10, 11 и 12 мая в Прикамье ожидается похолодание до −1… −3°, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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Ночью 10, 11 и 12 мая в Прикамье ожидается похолодание до −1… −3°, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Сегодня, 10 мая, дневная температура воздуха в регионе составит +8…+13°. Погода облачная с прояснениями. Местами по краю прогнозируется небольшой дождь, ночью — с мокрым снегом. Ветер ночью