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11:49 (мск), источник: NewsKo

Ночью в Пермский край придут заморозки

Ночью 10, 11 и 12 мая в Прикамье ожидается похолодание до −1… −3°, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 82% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2018

Сегодня, 10 мая, дневная температура воздуха в регионе составит +8…+13°. Погода облачная с прояснениями. Местами по краю прогнозируется небольшой дождь, ночью — с мокрым снегом. Ветер ночью северо-западный, северный, днём — северный, северо-восточный 4−9 м/с, порывы — до 14 м/с. Температура воздуха ночью −3…+2°.

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