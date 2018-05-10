Ночью в Пермский край придут заморозки

Сегодня, 10 мая, дневная температура воздуха в регионе составит +8…+13°. Погода облачная с прояснениями. Местами по краю прогнозируется небольшой дождь, ночью — с мокрым снегом. Ветер ночью северо-западный, северный, днём — северный, северо-восточный 4−9 м/с, порывы — до 14 м/с. Температура воздуха ночью −3…+2°.