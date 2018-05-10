Отключение света в Ростове-на-Дону май 2018: неудобства продлятся до конца месяца

Источник: Комсомольская правда

Неудобства придется терпеть жителям сразу нескольких районов, в их числе — Северный жилой массив, центр города и Александровка. Известно, что в некоторых домах свет будет отсутствовать несколько дней. Правда, в дневное время. На вечер и ночь энергетики обещают вернуть все на круги своя (полный список домов, даты и время отключений смотрите ниже, — прим. автр.). Сообщается, что все отключения — плановые. Их цель — не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

Напомним, с 13 мая в Ростове-на-Дону перекроют Театральную площадь. Не проехать по ней будет целых три месяца. Там будет проходить Фестиваль болельщиков во время Чемпионата России по футболу. Матчи мундиаля состоятся в донской столице, начиная с 17 июня.

Где и когда не будет света

С 10 мая по 18 августа с 09:30 до 16:00:

— ул. Станиславского 39−47, 48−52; ул. Обороны 49.

18 мая с 09:00 до 17:00:

— пер. Белозерский 48, 48А; ул. Белореченская 1−5, 23−29; пер. Ботанический спуск 3; ул. Лесопарковая 13−17, 20−54; ул. Родниковая 3−17, 14−54; пер. Гродненский 3−9, 2−6; ул. Достоевского 1−49, 6−62; ул. КИМа 1−35, 2−16; пер. Кумский 2−6, 3−7; пер. Майкопский 7−33, 2−18; ул. Песчаная 1−15, 4−24; ул. Писательская 7−65, 10−52; пер. Силикатный 14−26, 29−47; пер. Сулинский 9−11.

1 0—11 мая с 09:00 до 17:00:

— ул. Токарная 51/4, 82/1, 82/2, 84; ул. Ереванская 12−28; ул. 30-я линия 2−8, 1−11; ул. 31-я линия 1−7, 2−8; ул. 32-я линия 1−17, 2−22; ул. 10 линия 15−25, 81, 16−36; ул. 12 линия 1−31, 2−36; ул. Майская 25−43, 24−32.

11 мая с 09:00 до 17:00:

— просп. 40 лет Победы 73, 73/4, 75/1А.

ул. 8 линия 1−11, 2−20; ул. 10 линия 1−15, 2−16; ул. Майская 30−42.

ул. 27-я линия 11−21, 16−20; ул. 29-я линия 23−77, 20−70; ул. 31-я линия 35−75, 34−76; ул. Сарьяна 2−36, 3−29, 87, 89; ул. 2-я Пролетарская 16−84, 21−115; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я улицы; ул. Красноаксайская 2−18; ул. 43-я линия 16−48, 17−29; ул. 41-я линия 26−52, 23−47; ул. 39-я линия 35−77, 80−92, ул. 47-я линия 1−14, 2−14; ул. 49-я линия 1−35, 2−26; ул. 1-я левая; ул. 2-я левая; пер. Кирилловский 1−15, 2−16; пер. Балканский 1−41, 2−42.

11 мая с 09:30 до 17:00:

— просп. Кировский 69а, 69б; ул. Тельмана 118а, 118б; ул. Города Волос 99−101, 103.

11 мая с 09:00 до 17:00:

— ул. Новостроевская 25−151, 32−158; пер. Гельца 37−113, 28−64; ул. Книжная 43−123, 159−175, 58−138, 170−194; ул. Детская 79−139, 72−136; ул. А. Блока 43−59, 36−52; ул. Я. Колоса 27−41, 32−46; пер. Красной Звезды 45−65, 54−70; пер. Ударников 47−83, 56−84; пер. Молочный 71−85.

14 мая с 09:00 до 17:00:

— просп. 40 лет Победы 53Ж, 63/5, 63/6, А, 63/7, Б, 63/8 А, Б, В, Г, Д, 63/9, 63/10.

с 11 по 15 мая с 09:00 до 17:00:

— ул. Кржижановского 62−94,43−75; ул. Шатурская 1−21, 2−14; ул. Владиленская 55−187, 42−126; ул. А. Блока 1−27, 2−28; ул. Я. Колоса 9−25, 10−30; пер. Гельца 17−35, 12−26; ул. Герцена 81−89.

1 5—16 мая с 09:00 до 17:00:

— ул. Владиленская 1−55, 2−38; ул. Кржижановского 1−41, 2−56; ул. Герцена 13−61; пер. Бакинский 1−9; пер. Норильский 1−7, 2−8; пер. Рационализаторский 1−31, 2−24.

10 по 25 мая с 09:00 до 17:00:

— пер. Защитный 25−33; ул. Профсоюзная 3−25, ул. Русская 2−28.

17 мая с 09:00 до 17:00:

— ул. Новостроевская 25−151, 32−158; пер. Гельца 37−113, 28−64; ул. Книжная 43−123, 159−175, 58−138, 170−194; ул. Детская 79−139, 72−136; ул. А. Блока 43−59, 36−52; ул. Я. Колоса 27−41, 32−46; пер. Красной Звезды 45−65, 54−70; пер. Ударников 47−83, 56−84; пер. Молочный 71−85; пр. 40-летия Победы 2−114; ул. Книжная 1−49, 2−62; ул. А. Блока 51−55, 44−56; пер. Боковский 22−38; пер. Норильский 15−31, 38−64; пер. Рационализаторский 51−73, 38−62; пер. Ягодный 1−47, 2- 32.

16 мая с 09:00 до17:00:

просп. 40 лет Победы 63/5, 65/5, 67/6, 67/7, 69/3, 69/4, 69/5.

17 мая с 10:00 до 17:00: